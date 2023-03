Per quale motivo non si dovrebbe mai bere prima di un intervento chirurgico?

Chiunque di voi abbia subito un intervento chirurgico sa, almeno la maggior parte dei casi, che mangiare o bere poche ore prima è vietato, ma per quale motivo? L'introduzione della regola del digiuno risale in realtà alle prime tradizioni chirurgiche stabilite nella metà del diciannovesimo secolo e oggi vogliamo parlarvene.

Fu il dottor John Snow (sì, avete letto bene fan di GOT) a raccomandare che i pazienti facessero una "colazione moderata, o pranzo dalle due alle quattro ore prima" di essere anestetizzati. Il medico attuò questa pratica inizialmente per un tornaconto personale: voleva evitare che il paziente vomitasse su di lui durante l'operazione (a proposito, perché i medici indossano camici bianchi?).

Questo perché gli anestetici utilizzati per addormentare i pazienti - etere o cloroformio - potevano portare a questi effetti collaterali. Nel 1862, invece, un incontro medico tenutosi a Edimburgo, in Scozia, collegò l'uso del cloroformio a una "nuova causa di morte" dopo che un soldato morì soffocato dal vomito durante un intervento chirurgico per una ferita da arma da fuoco.

Così il famoso chirurgo britannico Sir Joseph Lister decise di pubblicare una serie di linee guida per il digiuno prima dell'intervento chirurgico, rimasta nei libri di testo medici fino agli anni '60. Tuttavia, negli ultimi dieci anni, gli sforzi per liberalizzare le regole sul consumo di fluidi sono diventati più comuni e alcuni ospedali nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in molti altri paesi hanno introdotto regole che consentono ai pazienti di continuare a sorseggiare liquidi, come acqua, tè nero e succhi di frutta, fino alle loro operazioni.

Dobbiamo ciò, oltre che per il miglioramento degli anestetici, anche a causa di un numero allarmante di pazienti rimasto senza acqua per periodi di tempo pericolosamente lunghi. In alcuni casi è stato riscontrato che alcuni pazienti abbiano trascorso tra le 6 e le 10 ore senza bere. La disidratazione prima dell'intervento chirurgico è dannosa e può portare, tra le altre cose, a nausea e delirio prima e dopo.

Proprio per questo motivo la comunità medica sta iniziando, lentamente, a riconsiderare questa regola.