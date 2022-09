Ecco per quale motivo l'odore della benzina ci piace così tanto

Fare benzina con i tempi che corrono è diventato uno stress, tra le lunghe file di qualche tempo fa e a causa del costo elevato del carburante. Tuttavia, una dei pochi "pro" rimasti quando si fa rifornimento alla propria macchina è uno: l'odore di benzina che riempie immediatamente le narici, ma per quale motivo questo odore ci piace così tanto?

Tutta colpa del benzene, un liquido incolore altamente infiammabile che conferisce alla benzina il suo odore incredibilmente riconoscibile e la sua molecola esiste in 126 dimensioni, anche se costituisce solo circa l'1% del volume. Incredibilmente, il nostro naso reagisce molto bene alla sostanza ed è capace di rilevarne la presenza con sole 60 parti per milione in aria.

Una tale affinità con questo odore non è ancora stata ben compresa da parte della scienza. Ci sono, però, due teorie prevalenti: una ha a che fare con i nostri ricordi e l'altra ha a che fare con il percorso di ricompensa del nostro cervello. Riguardo alla prima, stiamo parlando della sindrome di Proust: che richiama una forte reazione emotiva a un odore familiare (a proposito, ecco qual è l'odore più apprezzato al mondo).

La seconda, invece, è quella del percorso mesolimbico, noto anche come "percorso della ricompensa". Quando si sente l'odore del benzene o di altri idrocarburi, viene data una temporanea sensazione di euforia perché il nostro percorso mesolimbico rilascia della dopamina. Apprezzare l'odore del carburante è qualcosa di comune, ma ricordate che il benzene è un composto cancerogeno ed è piuttosto pericoloso da inalare per lunghi periodi di tempo o ad alte concentrazioni.