Per quale motivo le orche si sono guadagnate il soprannome di 'assassine'?

Le orche sono da molto tempo conosciute con il soprannome di "assassine" e sono creature che da sempre suscitano un misto di ammirazione e timore. Questi giganti degli oceani, con la loro colorazione distintiva e la loro grandezza imponente, sono stati riconosciuti e descritti fin dai tempi antichi.

Pensate che la prima descrizione scritta di un'orca risale a Plinio il Vecchio, un ufficiale dell'Impero Romano, che le descriveva come "un'enorme massa di carne armata di denti"; immagine che è rimasta attaccata alle orche per secoli (e riescono a uccidere persino le balene).

Quest'ultime sono essenzialmente delfini molto grandi, ma i naturalisti hanno faticato a definire e caratterizzare queste creature. La confusione è stata senza dubbio aggravata dalle descrizioni fatte dagli animali morti, poiché il colore di questi mammiferi cambia rapidamente dopo la morte a causa dell'insorgere della decomposizione.

Molta di questa incertezza è svanita quando il zoologo danese Daniel Eschricht decise di eseguire un'autopsia su un'orca morta nel 1861. Dopo la dissezione, scrisse una descrizione dettagliata che chiarì la maggior parte delle ambiguità, ma diede loro il soprannome che oggi le contraddistingue.

Nello stomaco dell'orca morta trovò i resti di 13 foche e 14 focenedi (creature simili ai delfini). Le sue osservazioni sono ancora citate in tutto il mondo e continuano a sollevare sospetti: il suo rapporto è vero, o lo scienziato esagerò? Difficile dirlo, ma il soprannome è rimasto (anche) per questo motivo. Poi diciamocelo, non sono tante le creature che riescono a uccidere gli squali bianchi.