Questo motivo particolare farà aumentare i 'fuoricampo' nel baseball in futuro

In futuro nel baseball un particolare motivo farà aumentare gli "home run", quelli che in italiano si chiamano fuoricampo... ovvero quando la palla viene spedita fuori dal campo di gioco. Potreste aver capito la causa di ciò, soprattutto perché questa notizia si trova nella categoria "ambiente": sì esatto, per colpa del cambiamento climatico.

"C'è un meccanismo fisico molto chiaro in gioco in cui temperature più calde riducono la densità dell'aria", afferma il coautore di uno studio Justin Mankin, assistente professore di geografia alla Dartmouth University nel New Hampshire. "Il baseball è un gioco di balistica e una palla battuta volerà più lontano in una giornata calda."

Gli scienziati hanno infatti esaminato 100.000 partite della MLB giocate tra il 1962 e il 2019 e 220.000 singoli successi tra il 2015 e il 2019. Sulla rivista Bulletin of the American Meteorological Society, gli esperti hanno mostrato che tra il 2010 e il 2019, più di 500 "fuoricampo" potrebbero essere attribuiti a temperature superiori alla media a causa del riscaldamento globale.

Una riduzione della densità dell'aria derivata da temperature più elevate e "è stata la forza trainante" che ha permesso ai giocatori di effettuare questo risultato. Il cambiamento climatico potrebbe aver contribuito a circa l'1% degli home run, ma entro il 2100, però, il numero potrebbe salire al 10% se le emissioni di gas serra e il cambiamento climatico continueranno al ritmo attuale.

"La temperatura è importante e ne abbiamo identificato l'effetto. Sebbene il cambiamento climatico abbia avuto finora un'influenza minore, questa influenza aumenterà sostanzialmente entro la fine del secolo se continuiamo a emettere gas serra e le temperature aumentano", afferma infine Mankin. Insomma fan del baseball, questo è un buon motivo per limitare il riscaldamento climatico.