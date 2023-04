Per quale motivo gli scienziati hanno fatto esplodere questa Barbie con azoto liquido?

Potrebbe non sembrare, ma la polvere lunare è davvero molta fastidiosa, sia per gli astronauti che per gli scienziati e le varie apparecchiature. Per i futuri esploratori lunari, infatti, avere la questa sostanza sulle tute spaziali potrebbe essere un problema... per questo motivo si è cercata una nuova soluzione.

I ricercatori della Washington State University (WSU) hanno vestito delle bambole Barbie con tute spaziali (sapete che esiste una bambola Mattel con le sembianze di Samantha Cristoforetti?) costruite con materiali simili a quelli usati dalla NASA. Successivamente il team ha fatto esplodere le bambole con azoto liquido per testare quanto bene il fluido criogenico potesse rimuovere la polvere lunare.

Utilizzare l'azoto liquido non solo ha rimosso più del 98% del sostituto della polvere lunare, ma ha anche causato danni minimi o nulli al materiale della tuta simile al Kevlar. Questa si è quindi rivelata una soluzione davvero ottima rispetto ai metodi precedenti secondo quanto affermato dal nuovo studio condotto dal team pubblicato online il 10 febbraio sulla rivista Acta Astronautica.

"La polvere lunare è abrasiva, carica elettrostaticamente e arriva ovunque", ha affermato l'autore principale Ian Wells (autore anche dell'immagine che potrete osservare nella notizia), uno studente di ingegneria meccanica alla WSU. "Può penetrare nei sigilli delle tute spaziali e renderle inutilizzabili, poiché troppa polvere impedisce loro di sigillarsi correttamente. Può anche avere un impatto negativo sui polmoni dal momento che è simile a respirare fibra di vetro macinata."

A proposito, ecco la nuova tuta spaziale che indosseranno gli astronauti sulla Luna.