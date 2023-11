Ecco per quale motivo gli scienziati hanno simulato un'epidemia zombie

In Finlandia, un gruppo di scienziati ha deciso di affrontare una sfida alquanto insolita: modellare una rivolta di zombie. Sì, avete letto bene, i non-morti, quegli esseri grotteschi che si dice abbiano un appetito insaziabile per il cervello umano.

Questa ricerca, che si distacca dai tradizionali modelli epidemiologici di massa, punta a scoprire nuove intuizioni per prepararci alle pandemie future. La squadra, guidata dalla matematica Pauliina Ilmonen dell'Università Aalto, ha simulato un'epidemia di zombie, manipolando i parametri per vedere come si svilupperebbe in Finlandia. Sebbene i risultati completi non siano ancora stati pubblicati, le simulazioni hanno già fornito alcune rivelazioni interessanti.

Per esempio, la finestra temporale per contenere un'epidemia di zombie è estremamente ristretta; con un solo zombie a Helsinki, sarebbe necessario agire entro appena sette ore, distruggendo l'agente 'infetto' o mettendo in quarantena la città. Dopo di che, l'invasione zombie dell'intero paese sarebbe inevitabile. "Non avrei dovuto trovarlo sorprendente, ma sono stata sorpresa dalla rapidità con cui dobbiamo reagire per mantenere in vita la nostra popolazione", afferma Ilmonen. "Mi ha fatto riflettere su questioni morali come i diritti degli individui rispetto ai diritti di una popolazione."

L'uso di scenari fittizi per comprendere la propagazione delle malattie non è una novità. Gli zombie, per esempio, sono stati utilizzati per coinvolgere gli studenti di medicina nello studio dell'epidemiologia, così come in altre discipline, come la matematica. Persino i CDC hanno evocato gli zombie nel 2011 per una campagna di preparazione pubblica alle pandemie. Un bug diffusosi nel gioco multiplayer World of Warcraft nel 2005, noto come l'incidente del Sangue Corrotto, ha anche attirato l'attenzione globale degli epidemiologi per il modo in cui sembrava modellare la propagazione di una pandemia nel mondo reale.

Ciò ha mostrato il potenziale delle simulazioni per modellare la diffusione delle malattie infettive. Anche il videogioco di simulazione Plague Inc. è stato utilizzato come strumento per studiare la pandemia di COVID-19. Ma progettare una simulazione che funzioni in modo realistico è sorprendentemente complicato. "Qual è la probabilità corretta che un umano vinca un incontro con uno zombie? Il problema è che qui stiamo procedendo alla cieca, perché i dati reali su tali questioni sono estremamente limitati", dice il matematico Lauri Viitasaari dell'Università di Uppsala.

La matematica Natalia Vesselinova dell'Università Aalto aggiunge: "Il grande numero di interazioni umano-zombie che devono essere simulate rende questo modello computazionalmente intensivo." La soluzione è stata semplificare il modello in modo che potesse funzionare con meno potenza, pur fornendo risultati realistici. Ora che la squadra ha dimostrato che le loro simulazioni funzionano, dicono che possono essere adattate ad altre regioni del mondo e persino ad altri scenari.

Ad esempio, potrebbero essere utilizzate per studiare come si diffondono voci e pettegolezzi, o la diffusione di disinformazione pericolosa. A sua volta, ciò potrebbe aiutare a sviluppare strategie di mitigazione, dicono infine i ricercatori.