Per quale motivo gli scienziati stanno tingendo l'acqua di rosa?

Gli esperti dell'Università della California di San Diego stanno conducendo una serie di esperimenti che li ha visti colorare l'acqua di rosa. Il fine giustifica i mezzi, soprattutto considerando che il colorante immerso nel liquido oceanico è completamente sicuro per l'ambiente. Tuttavia, perché lo stanno facendo?

Lo scopo di questo esperimento è "studiare come i piccoli deflussi di acqua dolce interagiscano con la zona di surf, ovvero la regione in cui si infrangono le onde." Nello specifico, i ricercatori sono interessati a tracciare le interazioni dell'acqua dolce con le onde che si infrangono nell'acqua di mare, più pesante. Il fine ultimo è quello di ottenere informazioni chiave sul deposito di materiali estranei.

"Sono entusiasta perché questa ricerca non è mai stata fatta prima ed è un esperimento davvero unico", ha dichiarato Sarah Giddings, un'oceanografa della Scripps Institution of Oceanography dell'UC San Diego che sta conducendo l'esperimento. "Combineremo i risultati con un vecchio studio sul campo e modelli computerizzati che ci consentiranno di fare progressi nella comprensione di questo fenomeno."

Gli addetti ai lavori, quindi, vogliono capire come facciano gli inquinanti a depositarsi e mischiarsi all'interno delle acque oceaniche attraverso gli estuari. Seguiranno i risultati attraverso strumenti come droni e sensori a terra, che misureranno cose come l'altezza delle onde o la temperatura dell'acqua.

Se c'è la possibilità di studiare l'oceano, soprattutto le correnti marine, i ricercatori non si tirano mai indietro... come quando 28.800 papere di gomma naufragarono in mare.