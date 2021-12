L'inverno è considerata da molti una delle stagioni più belle. Non solo per il Natale e le varie feste, ma anche perché il paesaggio circostante - in base alla zona in cui si vive - molto spesso potrebbe riempirsi di neve. Certo, insieme alla "magia" arrivano anche molti problemi, come le strade ghiacciate... ma qui arriva in soccorso il sale.

Per quale motivo si sparge del sale sulle strade ghiacciate? Vi starete chiedendo. Il sale abbassa il punto di congelamento dell'acqua: solitamente l'acqua si congela quando arriva a 0 °C, ma quando si aggiunge sale la soglia scende a -6 °C. Si decide di spargere il sale, quindi, per alzare il punto di congelamento della strada (sapete, inoltre, che è stato creato un sale esagonale?).

Quale sale viene utilizzato? No, non viene usato alcun tipo di sale speciale, ma semplicemente quello che adoperiamo in cucina ogni giorno. L'unica differenza è data dalla dimensione. Il sale sulle strade si trova cristallizzato in pezzi più grandi, mentre il normale sale da cucina viene frantumato in grani più piccoli.

Scientificamente parlando, cosa avviene, invece, a livello microscopico? Quando le molecole di sale entrano in contatto con l'acqua si scindono in ioni, che a loro volta si legano elettrostaticamente alle molecole d’acqua. La presenza di questi ioni non fa altro che impedire all'acqua - quando la temperatura arriva allo zero - di congelarsi, perché impedisce loro di "aggregarsi".

