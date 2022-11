Per quale motivo gli spazi liminali sono inquietanti?

Sebbene non esista una definizione particolare di cosa sia e cosa non sia uno spazio liminale, quello che sappiamo è che sono foto di spazi vuoti, luoghi abbandonati o corridoi che molti affermano di aver visto in sogno o di aver già visto nella realtà.

La parola "liminalità" è invece usata in antropologia per descrivere l'ambiguità o il disorientamento che viene avvertito in uno stato di transizione tra una fase e l'altra della vita. Questo perché uno spazio liminale, secondo una definizione del web, è "il tempo tra 'ciò che era' e il 'successivo.' È un luogo di transizione, attesa e non conoscenza. Lo spazio liminale è il luogo in cui avviene tutta la trasformazione, se impariamo ad aspettare e lasciamo che ci formi."

Scientificamente parlando non significa nulla, ma forse alcune immagini sono così familiari perché sono "scenari generici" della nostra vita quotidiana: corridoi, sale d'attesa e strade aperte. Anche la nostalgia sembra avere un ruolo nelle immagini. Molti spazi liminali spesso hanno un'estetica degli anni '80 e '90, un periodo che sembra distante e familiare agli utenti di Internet.

Due sensazioni comuni associate alla visualizzazione degli spazi liminali sono la familiarità e l'inquietudine. Nel 2022, due psicologi dell'Università di Cardiff in Galles hanno esaminato il fenomeno degli spazi liminali e hanno scoperto che il disagio che proviamo è essenzialmente creato dall'Uncanny Valley, la sensazione che si prova quando guardiamo un robot o altri scenari.

I ricercatori dell'Università di Cardiff affermano che l'Uncanny Valley può essere osservato anche negli ambienti artificiali. Gli addetti ai lavori, infatti, hanno fatto osservare 100 immagini con degli spazi liminali ai loro studenti, che hanno notato una serie di caratteristiche particolari: mancanza di caratteristiche, illuminazione, occlusione, ripetizione delle caratteristiche e dimensioni insolite.

Dopo aver visto le immagini, ai partecipanti è stato chiesto il loro stato d'animo: il senso di inquietudine derivava da deviazioni da schemi familiari, ovvero spazi fisici profondamente riconoscibili e familiari, come un corridoio di un hotel che si ripete, un aeroporto vuoto, un seminterrato, ma che presentavano anche degli elementi sconosciuti, come l'illuminazione "spenta", l'assenza di persone in un spazio pubblico e proporzioni irreali.