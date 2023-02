Per quale motivo questa startup ha fatto scoppiare un modello gigante dell'ISS?

Perché questa startup ha fatto scoppiare il terzo modulo gonfiabile di una stazione spaziale presso il Marshall Space Flight Center della NASA in Alabama? No, nessun tentativo di attaccare l'ISS in orbita, ma l'obiettivo di ciò è presto detto.

Praticamente i ricercatori volevano sottoporre a stress test un nuovo progetto di un habitat per l'eventuale sostituzione, in modo interamente commerciale, della Stazione Spaziale Internazionale. Quest'ultima sarà la stazione Orbital Reef, un progetto sicuramente ambizioso guidato da Blue Origin, azienda spaziale privata di Jeff Bezos.

Lo stress test ha un grande obiettivo: dimostrare che può superare i requisiti di certificazione della NASA e ospitare visitatori umani per periodi di tempo prolungati. Il modulo è realizzato con un materiale capace di diventare incredibilmente rigido quando pressurizzato.

Il compito è stato ampiamente superato perché il modulo è riuscito a resistere a pressioni intense per oltre 150 ore, ben al di sopra dell'obiettivo prescritto dalla NASA di 100 ore. "Abbiamo superato di gran lunga il requisito di prestazioni della missione in orbita di 60 anni per le strutture gonfiabili all'interno della nostra attuale architettura", ha dichiarato in una nota l'ingegnere capo Shawn Buckley.

Il fine ultimo della startup è quello di costruire un'abitazione commerciale a tre piani che possa anche fungere da piattaforma scientifica all'interno della ben più vasta stazione Orbital Reef.