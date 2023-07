Per quale motivo queste stelle morte si sono allineate tutte insieme?

Nel cuore della Via Lattea, un fenomeno misterioso ha catturato l'attenzione degli astronomi: le nebulose planetarie, i resti spettrali di stelle morte e che sono delle vere e proprie opere d'arte dell'Universo, sembrano allinearsi in un modo particolare, quasi parallelo al piano galattico.

Tale stranezza è stata notata per la prima volta oltre un decennio fa dall'astrofilo Bryan Rees dell'Università di Manchester nel Regno Unito. Oggi, un team di ricercatori, tra cui lo stesso Rees e l'astrofisico Quentin Parker dell'Università di Hong Kong, guidato dall'autrice principale Shuyu Tan, pensa di essere più vicino a capire il motivo di questa insolita disposizione.

Le nebulose planetarie sono un fenomeno particolarmente etereo e di breve durata. Sono i resti di stelle simili al Sole che, giunte alla fine della loro vita, espellono il loro materiale esterno prima che il nucleo collassi in un residuo stellare noto come nana bianca. Poiché queste vengono espulse senza l'esplosione di una supernova, rimangono relativamente intatte, fluttuando come bolle luminose e spettrali nello spazio.

Se la nana bianca condivide il suo sistema con un'altra stella, come spesso accade, la nebulosa planetaria avrà un aspetto molto diverso. Così Tan e i suoi colleghi hanno esaminato 136 nebulose nel rigonfiamento galattico della Via Lattea, una regione densamente popolata di stelle che si trova al centro della maggior parte delle galassie a spirale, e hanno scoperto che le nebulose che mostrano l'insolito allineamento sono quelle che hanno un'altra stella su un'orbita molto piccola e stretta.

"Queste "opere d'arte" ci offrono una finestra nel cuore della nostra galassia e questa intuizione approfondisce la nostra comprensione della dinamica e dell'evoluzione della regione del rigonfiamento della Via Lattea", spiega Zijlstra. L'unica spiegazione plausibile per l'ordinato allineamento di questa specifica sottoinsieme di nebulose planetarie sono i campi magnetici, secondo i ricercatori.

Sebbene quest'ultimi non siano attualmente abbastanza forti da spiegare l'arrangiamento uniforme, potrebbero esserlo stati in passato.