Per quale motivo il telescopio James Webb non ha telecamere a bordo?

Vi abbiamo dato la grande notizia del dispiegamento completato al 100% del telescopio James Webb e siamo in attesa dei prossimi grandi traguardi dello strumento. Nel frattempo sarete sbalorditi nello scoprire che, nonostante i 10 miliardi spesi, il JWST non ha alcuna telecamera a bordo per osservare lo spazio. Per quale assurdo motivo?

I motivi sono tanti e molti di questi non potevano essere ignorati in fase di progettazione. Al giorno d'oggi, infatti, praticamente tutto ha una fotocamera... ma quando venne iniziata la costruzione dello strumento le videocamere non erano così versatili e ampiamente disponibili come gli ultimi anni.

Non solo. Se una telecamera fosse stata inclusa a bordo, avrebbe potuto rovinare l'ottica di Webb, poiché il telescopio è sensibile agli infrarossi. "Guardando il telescopio, sarebbe tutto nero", ha spiegato Julie Van Campen, vice responsabile della messa in servizio del telescopio spaziale James Webb della NASA.

"Avremmo bisogno di una sorta di sistema di illuminazione per un sistema di telecamere. Ci sarebbero problemi perfino se volessimo fotografare con il flash. I nostri specchi, l'ottica all'interno e, cosa più importante, i nostri rilevatori fin nelle profondità dei nostri strumenti, sono davvero molto sensibili", ha affermato infine l'esperta.

I possibili cavi delle telecamere avrebbero potuto perfino interferire con i dati dello strumento durante lo studio dell'Universo. Il gioco, insomma, non valeva la candela e gli ingegneri dovranno accontentarsi dei tradizionali risultati del telescopio.



A proposito, dove si trova il telescopio James Webb? Questo sito ve lo dice in tempo reale.