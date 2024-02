Per quale motivo in questa tomba antica sono scomparsi tutti i teschi?

Un mistero sepolto nel tempo sfida l'acume degli archeologi: una tomba neolitica, custode di antichi segreti, si rivela priva di ogni cranio. Questo sito, scoperto a Tiarp, vicino a Falköping, è stato esaminato da un team di ricercatori dell'Università di Göteborg e dell'Università di Kiel, che hanno catalogato i resti di almeno dodici individui.

Tuttavia, un dettaglio sconcertante emerge con chiarezza: nessuna delle scheletriche testimonianze conserva la propria testa. Le ipotesi si susseguono, tra furti, rituali ancestrali o esecuzioni, ma nessun segno di violenza macchia le ossa rinvenute, lasciando il mistero avvolto in un'ombra ancora più densa.

La tomba, datata intorno al 3500 a.C., sfida le convenzioni archeologiche con la sua assenza di crani e ossa maggiori, un fenomeno raro che solleva interrogativi sulla natura delle pratiche sepolcrali di quel tempo. Sebbene il decadimento millenario possa giustificare la scomparsa di alcune parti, la persistenza di ossa minori intatte accresce il mistero di quelle assenti.

Questo ritrovamento si discosta dalle usuali sepolture megalitiche neolitiche, dove generalmente mancano solo le ossa più piccole, come quelle di mani e piedi (non sarebbe la prima volta che un ritrovamento simile mette in difficoltà gli esperti).

Oltre ai resti umani, la tomba nasconde anche ossa di roditori, rane, maiali e ovicaprini, sebbene non tutte possano essere datate allo stesso periodo. Questa scoperta si colloca in un'area nota per le sue tombe a corridoio, ma si distingue per l'antichità e particolari caratteristiche costruttive. Gli archeologi ora si dedicano allo studio dei frammenti scheletrici, sperando di svelare le relazioni familiari tra gli individui sepolti e, forse, di illuminare le ombre che avvolgono questo antico mistero... un po' come questo lago dell'Himalaya pieno di scheletri.