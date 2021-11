Per quale motivo troviamo pietrisco sui binari ferroviari?

Vi siete mai chiesti per quale motivo i binari ferroviari sono appoggiati su cumuli di pietre? Ebbene, la funzione di questo pietrisco, che prende il nome di massicciata ferroviaria, risiede nella sua funzione di zavorra.

Infatti, un binario ferroviario è composto da una coppia di rotaie collegate ad una serie di traversine tramite un meccanismo di chiavarde e caviglie. Tale struttura è “annegata” nella sopracitata massicciata, che svolge la funzione di ripartire uniformemente i carichi per mantenere in posizione le traversine, e quindi la stessa base strutturale del binario. Nello specifico, il pietrisco costituisce una superficie irregolare che assorbe le pressioni esercitate sulle rotaie, garantendo una ripartizione del peso a favore del terreno. Inoltre, un’ulteriore funzione, è quella di consentire il drenaggio di pioggia e neve sui binari, nonché di inibire la formazione di vegetazione (erbacce) che potrebbero compromettere la normale circolazione ferroviaria.

Le traversine, che negli Stati Uniti vengono colloquialmente chiamate “cravatte ferroviarie”, sono solitamente realizzate in legno duro e impregnate di creosoto per la protezione dagli agenti atmosferici. Tuttavia, le moderne linee ferroviarie molto trafficate stanno implementando sempre più l’utilizzo di altri materiali, tra cui: plastica composita, acciaio e cemento. In merito al progresso tecnologico della mobilità ferroviaria è ormai prossimo il debutto del primo treno a idrogeno del Regno Unito. In questo senso, possiamo menzionare l’intenzione della Cina di costruire una linea ferroviaria verso gli USA di 13.000 Chilometri.