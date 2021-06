Per quale motivo l'umidità è così incredibilmente fastidiosa?

"Non è il caldo, è l'umidità che t'ammazza". Ieri è iniziata ufficialmente l'estate e la frase citata dinanzi verrà ripetuta molto spesso durante i prossimi tre mesi. L'umidità è davvero fastidiosa, poiché fa risultare la pelle appiccicosa e rende l'aria davvero pesante da respirare. Ci avete mai pensato perché? Oggi vi daremo la risposta.

La risposta facile è la seguente: semplicemente perché un alto livello di umidità può farci percepire più gradi del previsto. L'umidità è la quantità di vapore acqueo che l'aria possiede e può rendere difficile la dispersione del calore corporeo in eccesso attraverso il sudore.

Normalmente gli esseri umani sudano per raffreddarsi e il sudore, dopo essersi depositato sulla nostra pelle, grazie al caldo evapora e ci rinfresca. Tuttavia, in caso di umidità in eccesso, quando il sudore si deposita sopra la nostra pelle semplicemente non evapora e di conseguenza il nostro corpo non si raffredda.

Meno sudore evapora dalla nostra pelle, più ci sentiamo caldi e a disagio. C'è anche un motivo per cui un'alta umidità ci rende difficile la respirazione: le molecole di vapore acqueo, che sostituiscono parte dell'azoto e dell'ossigeno dell'aria secca, sono in realtà meno dense e il che significa che l'aria umida è in realtà più leggera dell'aria secca; tuttavia, poiché il vapore acqueo espelle piccole quantità di questi gas, c'è meno ossigeno nell'aria umida da respirare.

C'è una buona notizia però: i nostri corpi riescono ad adattarsi a queste condizioni fastidiose... ma ci vuole del tempo. "Ci vogliono in media da 9 a 14 giorni per acclimatarsi completamente, a seconda della forma fisica, delle dimensioni del corpo e dell'acclimatazione precedente", ha dichiarato a LiveScience Larry Kenney, professore di fisiologia e chinesiologia alla Penn State University.

Oltre all'umidità, un altro pericolo sarà dato dalla puzza di cipolle che emanano certe persone... perché accade? Ve lo abbiamo già spiegato!