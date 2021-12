Moto Edge X30: Motorola pubblica i render ufficiali, annuncio previsto per domani

Moto Edge X30 ormai non ha più segreti, poiché le informazioni diffuse da Motorola e quelle pubblicate dai leaker danno un'idea piuttosto chiara di come sarà il device, che dovrebbe essere presentato il 9 dicembre con un evento online. In particolare, nelle scorse ore Motorola ha confermato la scheda tecnica e il design del device.

L'azienda ha infatti reso noto che Moto Edge X30 sarà il primo smartphone ad utilizzare Snapdragon 8 Gen 1 come proprio chipset e che avrà una RAM da 12 GB, insieme ad un display OLED FullHD+ da 6.67" con refresh rate da 144 Hz. Lo smartphone, inoltre, avrà una fotocamera primaria e un obiettivo grandangolare entrambi da 50 MP e una selfie camera da 60 MP, insieme ad una batteria da 5.000 mAh con fast charging a 68W. Si tratta di caratteristiche impressionanti, confermate dal primo impressionante benchmark di Moto Edge X30.

In termini di design del dispositivo, invece, le informazioni che avevamo finora erano più scarse e si limitavano ad una fotografia condivisa da un dirigente di Motorola su Weibo. Oggi, però, Motorola ha pubblicato online dei render di Moto Edge X30, che potete vedere nelle immagini in calce a questa notizia. In particolare, dal render frontale emerge che il device avrà una selfie-camera al centro dello schermo, dotata design punch-hole, confermando che Moto Edge X30 non avrà la selfie camera sotto il display, come già stabilito da alcuni leak.

La fotocamera posteriore, invece, si troverà nell'angolo in alto a sinistra del device. Il design dell'angolo della fotocamera mostra un setup con tre lenti, di cui una principale, un grandangolo e un teleobiettivo, mentre dal render si evince che accanto alle lenti vi sono le scritte "50 MP" e "OIS". Inoltre, dall'immagine della parte frontale del device possiamo vedere che i bordi sono più sottili di quelli degli ultimi device flagship dell'azienda cinese. Infine, le immagini promozionali sembrano confermare che Moto Edge X30 sarà disponibile in almeno due colori, ovvero bianco e nero.