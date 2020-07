moto g 5G Plus è ufficiale: batteria da 5000 mAh, quad camera e 5G a 399 Euro

Motorola ha annunciato il nuovo moto g 5G Plus, lo smartphone attraverso cui mira a rendere sempre più accessibile la nuova connettività 5G. Nell'evento, la società controllata da Lenovo ha osservato che l'obiettivo è fornire a tutti gli utenti un'esperienza mobile veloce, sebbene il 5G sia ancora costoso.

Caratterizzato da un display CinemaVision da 6,7 pollici con HDR10 e refresh rate di 90Hz, moto g 5G Plus ha un aspect ratio di 21:9, una scelta non casuale che lo rende facile da impugnare nonostante le dimensioni del pannello non certo contenute.

Interessante anche il posizionamento del sensore per le impronte digitali, che è stato montato lateralmente in un pulsante virtuale che può essere sfruttato anche per dei comandi rapidi: ad esempio si può impostare una direzione in Google Maps, aprire un canale YouTube oppure controllare la mail. Questo sistema è stato battezzato "Power Touch" e, come detto poco sopra, non necessita della pressione ma basta sfiorarlo.

Il comparto fotografico è caratterizzato da quattro lenti: la principale da 48 megapixel f/1.8, accompagnata da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel con angolo di visione di 118°, una lente per le macro da 5MP che permette di scattare foto da una distanza minima di 2cm, ed un sensore per la profondità da 2 megapixel che è utile principalmente per i ritratti. Fronte software sono presenti delle funzionalità che consentono di impostare un'esposizione più prolungata, ad esempio per gli scatti notturni, ma sono disponibili anche tante opzioni per la gestione della luce. La fotocamera, inoltre, è dotata di un sistema d'intelligenza artificiale che sceglie automaticamente la modalità in base ai contenuti, analizzando i soggetti ed ottimizzando le impostazioni.

Sulla scocca frontale invece troviamo una doppia fotocamera da 16+8MP che non solo garantisce selfie più luminosi, ma anche grandangolari.

A livello tecnico, il dispositivo è basato sul processore Qualcomm Snapdragon 765, mentre la batteria è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica veloce attraverso il caricabatterie da 21W incluso nella confezione. Presente anche l'NFC per i pagamenti contactless.

moto g 5G Plus è basato su Android 10, accompagnato dall'interfaccia grafica My UX che include tutta l'esperienza Motorola.

Sono presenti 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage, espandibili fino ad 1 terabyte attraverso la microSD.

Nel mercato italiano moto g 5G Plus sarà disponibile nei listini degli operatori telefonici Vodafone e TIM, al prezzo di 399 Euro.