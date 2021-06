Moto G Stylus 5G trapela in ogni dettaglio: sarà il migliore 5G entry-level con pennino?

Motorola è prossima al lancio di un nuovo smartphone di fascia medio-bassa con supporto alla rete mobile 5G. Dopo avere visto il modello Motorola Moto G100, ora è il momento di parlare di Moto G Stylus 5G, opzione più conveniente dotata anche di pennino che potrebbe giungere sul mercato nei prossimi mesi.

Giusto nel mese di aprile, come riportato da MySmartPrice, questo dispositivo mobile ha ottenuto tutte le certificazioni del caso da parte della Federal Communications Commission (FCC) statunitense, ma solo nelle ultime ore sono giunti maggiori dettagli sia riguardo al design, sia riguardo alcune delle sue specifiche tecniche chiave.

Partendo dal design, che potete vedere in calce all’articolo grazie al tweet del tipster Nils Ahrensmeier, si parla di un display FHD+ da 6,8 pollici con bordi abbastanza sottili, refresh rate pari a 60Hz e notch punch-hole in alto a destra per ospitare la fotocamera anteriore; sul retro, invece, figureranno quattro fotocamere e il flash nello stesso formato del succitato Moto G100. Tra le funzionalità, invece, non mancheranno il connettore USB-C, il jack per cuffie da 3,5mm e lo spazio apposito per la penna Stylus nella parte inferiore.

Sotto la scocca, invece, dovrebbe apparire il SoC Qualcomm Snapdragon 480 assieme al modem 5G e a 256 GB di spazio di archiviazione; per ora non sono noti i tagli di memoria RAM. Lato fotocamera si parla di un sensore principale da 48 megapixel, il sistema operativo sarà Android 11 e la batteria sarà da 5.000 mAh.

Per quanto riguarda lancio e prezzo non sono noti molti dettagli se non che, almeno per i primi mesi in cui sarà in commercio, Moto G Stylus 5G resterà una esclusiva per gli Stati Uniti. Non è da escludersi un lancio in Europa e sul mercato domestico di Motorola.

Nel mentre l’azienda sta lavorando anche sulla tecnologia di ricarica wireless a distanza Motorola One Hyper, in fase di sviluppo assieme alla società partner GuRu Wireless.