Moto G6 Plus ufficiale in Italia: specifiche, uscita, prezzo e le nostre prime foto

Con un evento a Milano, tenutosi il 29 maggio, Motorola ha annunciato ufficialmente in Italia il suo nuovo Moto G6 Plus, smartphone che testeremo a dovere nelle prossime settimane.

Il nuovo Moto G6 Plus è dotato di un display IPS Max Vision Full HD+ (2160x1080 pixel) da 5,9 pollici in formato 18:9, CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 630 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, GPU Adreno 508, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile fino a 128GB tramite microSD), una dual camera posteriore da 12MP+5MP (f/1.7 e messa a fuoco automatica Dual Pixel), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 3200 mAh con supporto alla ricarica TurboPower. La scocca posteriore è in vetro 3D e cerca di attirare l'attenzione, conferendogli un look elegante. Presente anche il sistema Smart Camera, che supporta la scansione del testo e il riconoscimento di oggetti e luoghi caratteristici. Non mancano il sensore di impronte digitali, posto sotto allo schermo, e lo sblocco facciale. Sono ovviamente presenti tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac a 2,4GHz + 5GHz passando per Bluetooth 5.0, NFC, porta USB Type-C e jack da 3,5mm. Le dimensioni sono di 160 x 75,5 x 8 mm, per un peso di 167 grammi. L'unica colorazione disponibile è la Deep Indigo.



Motorola Moto G6 Plus sarà disponibile in Italia a partire da inizio giugno a un prezzo al pubblico consigliato di 299,00 €. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell'azienda.