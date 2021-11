Moto Watch 100 ritorna con nuovi render e specifiche tecniche: che feeling premium!

Si torna a parlare nuovamente dello smartwatch Moto Watch 100 di casa Motorola, dopo neanche un mese dagli ultimi leak di immagini e presunta scheda tecnica. Anche questa volta i tipster del settore hanno voluto diffondere in rete render e specifiche tecniche, confermando alcune informazioni.

A trattare queste informazioni con il pubblico sono stati i colleghi indiani di 91mobiles in esclusiva. In copertina e in calce alla notizia troverete due render pubblicitari, uno dei quali in particolare ci consente di individuare alcune scelte lato design per il dispositivo. Moto Watch 100 si presenta con formato circolare, corpo opaco realizzato in alluminio e due pulsanti fisici sul lato destro con finitura metallica, mentre il cinturino sembra essere in gomma. Il peso dovrebbe essere pari a 29 grammi.

Il display in dotazione dovrebbe essere un LCD da 1,3 pollici con una risoluzione di 360x360 pixel, alimentato dalla batteria da 355 mAh accompagnata, sotto la scocca, dal chipset Snapdragon Wear 4100. Le funzioni incluse con Moto Watch 100 sono quelle standard per gli smartwatch: monitoraggio del sonno, sensore cardiofrequenzimetro, contapassi e sensore SpO2. Lato connettività troviamo il supporto a Bluetooth 5.0 e GPS integrato per far sì che il percorso effettuato con attività sportive – e non solo – possa essere registrato accuratamente anche senza collegamento con smartphone.

Infine, il sistema operativo è ancora ignoto: alcuni informatori parlano già di WearOS quasi con certezza, mentre 91mobiles si riserva ancora il beneficio del dubbio. Considerato che i leak stanno diventando sempre più frequenti, il lancio potrebbe avvenire a breve; di conseguenza, non ci resta ormai che attendere la sua presentazione per confermare o meno i dettagli diffusi.

Sempre a proposito di Motorola, l’azienda si sta preparando al lancio di Moto Edge X, di cui a inizio settimana è stato pubblicato un teaser su Weibo.