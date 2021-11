Moto Watch 100 ufficiale: che autonomia, che design e che prezzo!

Giusto pochi giorni fa Moto Watch 100 si era mostrato con render e specifiche tecniche, segno dell’imminente approdo nei negozi. Ebbene, Motorola lo ha lanciato proprio nella giornata odierna, a due anni circa dal lancio del predecessore Moto 360 con Wear OS. Ma c’è una sorpresa: il nuovissimo Moto OS!

Ebbene sì: contro le previsioni di diversi tipster del settore Motorola alla fine ha optato per lo sviluppo da cima a fondo di un sistema operativo inedito, alternativa al Wear OS di casa Google. Proprio questo dettaglio dovrebbe consentire, secondo dichiarazioni dell’azienda stessa, un “aumento drastico della durata della batteria” anche fino a due settimane consecutive. Una differenza sostanziale dallo standard ora offerto dalla controparte firmata Big G, anche sui modelli top di gamma.

Proprio a proposito di autonomia, addentriamoci nelle specifiche tecniche a partire dalla batteria da 355 mAh con ricarica da 0% a 100% in un’ora. Batteria contenuta nella cassa in alluminio da 42 mm, unica dimensione, assieme a sensori GPS, GLONASS, BeiDou e Bluetooth 5.0, accelerometro, giroscopio, cardiofrequenzimetro e sensore SpO2. Tra le funzionalità principali troviamo anche ben 26 modalità sportive. Lo schermo circolare è un LCD da 1,3 pollici, come anticipato dai leak delle ultime settimane, e il cinturino è da 20 mm per garantire cambi semplici. Non manca la resistenza all’acqua fino a 5 ATM e le dimensioni sono pari a 42 x 46 x 11,9 mm, per 45,8 grammi di peso.

Il prezzo? Dal sito ufficiale, di proprietà eBuyNow con licenza concessa da Motorola, Moto Watch 100 è acquistabile a 99,99 Dollari. Al momento risulta disponibile per preordine (con spedizione entro il 10 dicembre) soltanto al di fuori del Vecchio Continente, ma esiste già la pagina ufficiale inglese. Non è quindi da escludere il suo lancio sul mercato europeo.

Da Motorola si attende anche lo smartwatch Moto G200 mostratosi con render interessanti giusto nella giornata di ieri.