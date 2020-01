La MotoGP corre anche su DAZN, ma il prezzo non cambia e resta a 9,99€

Bella novità per gli abbonati a DAZN. La piattaforma di streaming sportivo ha infatti annunciato di aver acquisito i diritti tv per la trasmissione delle gare di Moto 2, Moto 3 e per le stagioni 2020-2021 della MotoGP in nove paesi, Italia compresa.

Questa novità però, non porterà ad alcuna modifica al prezzo mensile dell'abbonamento, che resterà a 9,99 Euro al mese.

Gli utenti, dal loro canto potranno guardare tutte le gare di MotoGP, Moto 2 e Moto 3 in diretta streaming su DAZN, anche sui decoder Sky Q grazie all'offerta sportiva dedicata già lanciata da qualche mese.

“Non possiamo che essere felici ed orgogliosi di questo ulteriore successo che conferma l’impegno di DAZN ad essere il punto di riferimento degli eventi sportivi per tutti i tifosi italiani. Le competizioni di MotoGP sono adrenalina pura, emozione e coraggio e noi le racconteremo con il nostro solito linguaggio diretto e immediato che porterà il tifoso al centro della scena" ha affermato Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe di DAZN.

Si arricchisce ulteriormente il pacchetto di contenuti del servizio di streaming, che oltre all'ampia offerta di contenuti calcistici (tra cui tre partite a turno di Serie A, tutta La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship), può contare anche sull'NFL, MLB, il boxe e le arti marziali come UFC e Bellator.

Dal fronte dei motori, la MotoGp si aggiunge alla World Rally Championship, IndyCar, Nascar e DTM.