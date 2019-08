Il motore più piccolo del mondo è composto da un solo ione

Non è certo come quelli presenti nel cofano delle nostre auto, ma un team di fisici del Trinity College di Dublino ha costruito quello che sostengono sia il motore più piccolo del mondo. Il motore ha le dimensioni di un singolo ione calcio, circa dieci miliardi di volte più piccolo di un motore automobilistico.

Certamente non potrà alimentare il nostro prossimo viaggio su strada... e neanche quello successivo, ma il motore atomico potrebbe un giorno essere utilizzato per gettare le basi per nanotecnologie straordinarie e futuristiche.



Ma parliamo di cose serie, ecco come funziona: lo ione calcio ha una carica elettrica, che lo fa ruotare. Questo momento angolare viene quindi utilizzato per convertire il calore da un raggio laser in vibrazioni.



A loro volta, queste vibrazioni agiscono come un "volano", un dispositivo meccanico in grado di immagazzinare l'energia di rotazione.



"Il volano ci consente di misurare effettivamente la potenza di un motore su scala atomica, risolvendo per la prima volta una singola [unità di scala quantica] di energia", ha detto in una dichiarazione Mark Mitchison, coautore dell'articolo pubblicato sulla rivista Physical Review Lettere oggi.



Un analogo motore a ioni di calcio è stato costruito da un team di fisici tedeschi nel 2014, una macchina che utilizza un solo atomo per funzionare.