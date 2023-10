Ecco a voi il primo motore quantistico in assoluto che promette rivoluzioni

L'innovazione non si ferma mai e, recentemente, gli scienziati hanno fatto un passo avanti sorprendente nella creazione di un motore alimentato dalla stranezza della meccanica quantistica. Tradizionalmente, un motore utilizza un cambiamento termodinamico per produrre lavoro, come quando un gas viene acceso, si espande e spinge un pistone.

Ora, gli scienziati hanno sviluppato un motore che, invece di basarsi sulla relazione tra temperatura, pressione e volume, utilizza le leggi della meccanica quantistica (che, attenzione, non vuol dire "fantascienza"). Questo motore impiega un gas che può trasformarsi da un gas di fermioni in un gas di bosoni.

Stiamo parlando di due categorie fondamentali in cui si possono dividere tutte le particelle. La loro differenza principale risiede in una proprietà chiamata spin. Mentre i fermioni hanno uno spin frazionario, i bosoni hanno uno spin intero. Questa distinzione è cruciale per il funzionamento del motore: i fermioni, a causa del principio di esclusione di Pauli, tendono a respingersi a vicenda, mentre i bosoni possono raggrupparsi strettamente.

Raffreddando sufficientemente i bosoni, si trasformano in un condensato di Bose-Einstein, uno stato della materia in cui agiscono come una singola entità quantistica. Nel caso del motore quantistico, gli scienziati hanno utilizzato atomi di litio estremamente freddi e una tecnica chiamata risonanza di Feshbach. Questo permette al sistema di essere in un condensato di Bose-Einstein con un piccolo volume e un pistone che preme verso il basso; quando il condensato viene trasformato in un gas di fermioni, il suo volume si espande, spingendo il pistone verso l'alto.

Thomas Busch, leader dell'Unità di Sistemi Quantistici presso l'Istituto di Scienza e Tecnologia di Okinawa, ha spiegato che è possibile alimentare il motore trasformando ciclicamente i fermioni in bosoni e viceversa, senza utilizzare il calore. Anche se il prototipo attuale ha raggiunto un'efficienza del 25%, simile a quella di molti motori tradizionali, gli scienziati sono ottimisti sulle potenzialità future di questa tecnologia rivoluzionaria.

Ci vorrà ancora tempo prima di vedere auto alimentate da motori quantistici, dato che il sistema richiede temperature estremamente basse per funzionare.