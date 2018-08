Motorola: Android 9.0 Pie arriverà presto per otto smartphone della società

Come ben saprete, Google ha lanciato, cogliendo tutti di sorpresa, la nuova versione stabile del robottino verde: Android 9.0 Pie. Inizialmente non avevamo alcuna informazione riguardante l'arrivo dell'update per gli smartphone di Motorola. Ora, però, la società statunitense ha annunciato l'arrivo del tutto per 8 suoi smartphone.

In particolare, Motorola ha annunciato l'arrivo "in autunno" di Android 9.0 Pie tramite update OTA per i seguenti dispositivi:

Motorola Moto Z3

Motorola Moto Z3 Play

Motorola Moto Z2 Force Edition

Motorola Moto Z2 Play

Motorola Moto X4

Motorola Moto G6 Plus

Motorola Moto G6

Motorola Moto G6 Play

Come potete vedere, mancano gli smartphone della gamma G5 e quelli E5, cosa che ha fatto storcere un po' il naso ad alcuni utenti. Tuttavia, la lista dei dispositivi compatibili non è male. Tra le novità più importanti introdotti dalla nuova major release, troviamo sicuramente App Limits, che mostra quanto tempo spendiamo in ogni singola applicazione. Essa consente anche di impostare dei timer di utilizzo, in modo da limitare gli eccessi. Questi funzionano per giorno ed è possibile impostarli in modo che blocchino un'app dopo 15 minuti o un'ora, ad esempio. Quando il tempo di utilizzo massimo è scaduto, l'icona dell'app diventa grigia e, se si prova a usarla, Android non lo consente, facendo comparire invece un apposito pop-up che avverte che il limite di tempo è stato raggiunto.