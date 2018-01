Motorola: anno nuovo, Moto Mods nuovi e anche una ghiotta opportunità!

E' iniziato un nuovo anno per, molti progetti prenderanno piede nel corso di questi mesi, mentre altri invece migliorano anno dopo anno. E' infatti il caso di parlare dei, Motorola nella giornata di oggi, attraverso un comunicato stampa, ha presentato due nuovi prototipi.

I nuovi Moto Mods nascono dall'esperienza dell’anno scorso maturata con gli sviluppatori dell’ecosistema Moto Mods, fra cui una campagna crowdfunding con Indiegogo e l'Accelerator Program, con la consegna dei moto mod Developer Kits (MDK) ai team di sviluppo. Grazie all'esperienza acquisita, seguita da duro lavoro, l'universo dei moto mods sta per espandersi.

Il primo prototipo prende il nome di: Lenovo Vital Moto Mod1. Grazie ad esso potremo, sfruttando le nostre mani, tenere sempre sotto controllo la nostra salute. Attraverso la connessione di un dispositivo mobile, è possibile valutare con precisione i propri principali cinque segni vitali: frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, saturazione, temperatura corporea interna e, per la prima volta, pressione sanguigna sistolica e diastolica da un dito.

Il secondo prototipo, il Livermorium Slider Keyboard Moto Mod2 ha vinto il primo premio della Competizione internazionale con IndieGogo “Transform the Smartphone Challenge”, il Livermorium Slider Keyboard moto mod offre agli utenti una tastiera QWERTY completa a scorrimento e uno schermo che può inclinarsi fino a 60 gradi. Questo moto mod sarà in grado di aiutare gli utenti tutte quelle volte in cui un touch screen non è in grado di gestire le esigenze di digitazione e si vuole tornare all'uso della classica tastiera.

La disponibilità e il prezzo dei due nuovi Moto Mods non sono ancora stati resi noti e verranno comunicati successivamente.

E' disponibile su Google Play Store, nei Paesi in cui il Moto Z è già disponibile, la Moto z Market App che permette agli utenti di scoprire nuove feature e di ottenere supporto su tutta la gamma dei Moto Mods.

Motorola, ha poi infine collaborato lo scorso anno con Indiegogo, la piattaforma globale per imprenditori che vogliono portare nuove proposte sul mercato, al Transform the Smartphone Challenge. Grazie a ciò, Motorola ha poi ricevuto centinaia di comunicazioni scritte e ha lavorato a stretto contatto con un gruppo di sviluppatori sui loro prototipi. Nel 2018 Motorola continuerà a impegnarsi per offrire a tutti gli utenti un accesso aperto e completo all'ecosistema moto mods. Fino al 6 febbraio è possibile inviare la propria idea a Motorola per avere l’opportunità di ricevere uno smartphone moto z, un moto mod Development Kit (MDK) e il supporto del team Indiegogo per lanciare una campagna di crowdfunding di successo. I vincitori si aggiudicheranno un viaggio nella sede di Motorola a Chicago per incontrare il team di sviluppo dei moto mods e discutere su come dare vita alle proprie idee.