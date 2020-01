Motorola annuncerà il 23 Febbraio il nuovo top di gamma, il primo da tre anni

Motorola si aggiunge alla lunga schiera di produttori che presenteranno nel corso del Mobile World Congress 2020 di Barcellona i nuovi smartphone top di gamma. Il marchio controllato da Lenovo ha infatti annunciato un keynote per domenica 23 Febbraio alle ore 19:00 locali.

Ovviamente, la società con sede a Chicago non ha ancora rivelato l'elenco completo di dispositivi che annuncerà tra poco meno di un mese, ma ad Android Headlines ha confermato che nella lista sarà presente uno smartphone top di gamma, il primo da tre anni.

Secondo quanto raccolto da alcuni, il prodotto in questione dovrebbe debuttare come Motorola Edge Plus, ed anche se al momento non sono emersi dettaglio in merito, potrebbe sfoggiare un display con bordi curvi simile a quelli presenti sui Samsung e OnePlus.

A livello tecnico, il processore dovrebbe essere lo Snapdragon 865, che con ogni probabilità troveremo anche sul Galaxy S20 e l'LG V60 ThinQ, accompagnato da 12 gigabyte di RAM.

Al MWC di Barcellona però probabilmente Motorola presenterà anche la nuova offerta di dispositivi di fascia media e bassa, tra cui il Motorola G8 che è già trapelato in passato e che dovrebbe sfoggiare un display da 6,4 pollici con foro per la fotocamera frontale e batteria da 4.000 mAh.

Si parla anche un Motorola Moto G8 Power, con display da 6,4 pollici e batteria da 5.000 mAh.