Motorola annuncia l'arrivo dei display Corning Gorilla Glass sui suoi dispositivi

In occasione del Mobile World Congress 2024 di Barcellona, Motorola ha annunciato che l’intera gamma dei suoi dispositivi in arrivo nei negozi nel corso del 2024 includerà display Corning Gorilla Glass.

Si tratta di una novità di rilievo, che renderà i dispositivi commercializzati nella seconda metà del 2024 ancora più appetibili per gli utenti. Molti smartphone Motorola infatti dispongono già del Gorilla Glass, ma questa partnership si baserà anche sulla collaborazione tra Lenovo e Corning nelle categorie dei laptop e tablet, con l’inclusione del Gorilla Glass anche su alcuni laptop e tablet Lenovo selezionati, di cui però non si conosce molto.

"I consumatori di oggi continuano a richiedere affidabilità e resistenza senza compromettere il design elegante e moderno", ha dichiarato Ruben Castano, Head of Customer Experience di Motorola. "Utilizzando il Corning Gorilla Glass su tutti i dispositivi Motorola, vogliamo guidare il settore garantendo che ogni consumatore abbia accesso alla resistenza e alla sicurezza che deriva da questa tecnologia all'avanguardia".

Sempre nel corso del MWC, Motorola e Lenovo hanno anche mostrato lo smartphone adattivo che è in grado di cambiare forma per adattarsi ai vari utilizzi e può anche essere indossato sul braccio. A riguardo però non sono state diffuse informazioni sulla possibile data di commercializzazione.