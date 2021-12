Motorola annuncia Edge X30 e Edge S30: c'è la Special Edition con camera sotto al display

Dopo diverse settimane di teaser, tra cui i render ufficiali diffusi ieri, Motorola ha annunciato Edge X30 e Edge S30, due nuovissimi smartphone per la fascia media. Ebbene sì, anche Edge X30 sembra essere particolarmente accessibile, nonostante sia uno smartphone dai primati importanti.

Motorola Edge X30 sotto la scocca sfoggia infatti il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, diventando così il primo smartphone al mondo con tale SoC e anche lo smartphone con il punteggio AnTuTu più alto a oggi, con ben 1.061.361 punti. In base ai test condotti dai tecnici della società, Edge X30 dovrebbe offrire un salto del 20% nelle prestazioni della CPU, punteggi GPU migliori del 30% e un notevole miglioramento del 400% nelle attività AI rispetto al chip Snapdragon 888+.

Assieme al detto chipset di casa Qualcomm, lo smartphone presenta 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di archiviazione in formato UFS 3.1. Il display è un OLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, e presenta due soluzioni per la fotocamera anteriore: un notch punch-hole centrale e una fotocamera sotto al display, in questo caso solo nella X30 Special Edition, ma si tratta sempre di un sensore da 60 megapixel.

Venendo al comparto fotocamera, troviamo in entrambe le varianti un sensore principale da 50 MP di OmniVision con OIS, un ultra-grandangolare ISOCELL S5KGM1 da 50 MP e un modulo ToF da 2 megapixel. Pensate, sarà supportata la registrazione nativa di video in 8K, complice la sorprendente potenza del SoC Snapdragon 8 Gen 1. Infine, lato batteria troviamo una cella da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68W. I prezzi rimangono esclusivi del mercato cinese, ma per indicazione si parla di minimo 500 Dollari e massimo 627 Dollari per la Special Edition con sensore frontale sotto al display.

Motorola Edge S30, invece, è un modello di fascia medio-alta con chip Qualcomm Snapdragon 888+, schermo LCD IPS da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile da 48Hz a 144Hz, batteria da 5.000 mAh, 6/12 GB di RAM, 128/256 GB di memoria interna e comparto fotocamera con sensore principale da 108 MP accompagnato da ultrawide da 13 MP e profondità da 2 MP. Anteriormente, invece, figura un sensore da 16 megapixel. Il prezzo, in questo caso, ammonta teoricamente a cifre attorno ai 310 e 410 Dollari, ma ricordiamo ancora una volta che si tratta di conversioni dal costo sul mercato domestico. Non ci resta, dunque, che attendere il lancio in Europa.