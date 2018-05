Motorola annuncia la nuova famiglia di smartphone Moto G6

Motorola - il brand iconico simbolo della comunicazione mobile, oggi una società del Lenovo Mobile Business Group - annuncia l’arrivo in Italia della nuova famiglia Motorola moto g6 concepita per soddisfare tutte le esigenze con qualità eccezionali.

Cinque anni fa Motorola si è impegnata a colmare un gap presente nel mercato, creare uno smartphone di qualità in grado di realizzare grandi cose a un prezzo accessibile a tutti.

Il primo moto g è diventato lo smartphone più venduto nella storia di Motorola. Da quel momento continuando a lavorare è riuscita a spingersi oltre arrivando a realizzare la serie moto e, smartphone completi a prezzi incredibilmente competitivi. Le famiglie moto g e moto e sono la combinazione perfetta di funzionalità per chi non vuole scendere a compromessi in termini di qualità, stile ed esperienza.

Quest’anno la tradizione continua con le nuovissime generazioni delle famiglie, dispositivi che possiedono le innovazioni più richieste dalle persone. Basati su Android™ 8.0 Oreo™, questi smartphone si distinguono per gli ampi display e l’elegante design senza rinunciare a potenza e velocità garantite dai processori Qualcomm® Snapdragon™. Su entrambe le famiglie sono integrate le fantastiche “Moto Experiences” che sfruttano le opportunità dell’Intelligenza Artificiale.Il nuovo moto g6 plus garantisce una visualizzazione delle immagini perfetta sotto tutti i punti di vista. È dotato di un display Max Vision Full HD+ da 5,9” in formato 18:9 che restituisce colori vivaci e dettagli precisi. Scatta foto creative con il suo software innovativo, grazie alla tecnologia di messa a fuoco automatica Dual Pixel. Ottenere foto fantastiche in condizioni di scarsa illuminazione è ancora più facile grazie all’ampia apertura da f/1,7 e dai pixel da 1,4um di dimensione. Catturare momenti imperdibili è solo l’inizio: il sistema smart camera supporta la scansione del testo e il riconoscimento di oggetti e luoghi caratteristici. La scocca posteriore in vetro 3D attira l’attenzione conferendogli un look elegante che spicca su tutti gli smartphone di livello premium.è progettato per sorprendere. Il suo display Max Vision Full HD+ da 5,7” riproduce perfettamente le immagini assicurando colori vivaci e dettagli precisi, mentre la scocca posteriore in vetro 3D attira l’attenzione conferendogli un look elegante che spicca su tutti gli smartphone di livello premium. L’innovativo software di Imaging permette di ottenere fotoritratti di qualità elevata come quelli realizzati in studio, immagini artistiche in bianco e nero e con gli effetti Face filter, divertenti scatti prendono vita grazie alla doppia fotocamera posteriore da 5MP e 12MP. Con il lettore multifunzione di impronte digitali, è inoltre possibile bloccare e sbloccare il telefono istantaneamente. La batteria da 3000 mAh ti garantisce un’intera giornata di autonomia e, quando la batteria è quasi scarica, non fermarti. Il caricabatteriaincluso fornisce ore di autonomia in pochi minuti di ricarica. Il potente processore octa-core Qualcomm® Snapdragon™ da 1,8 GHz ti fornisce tutta la velocità di cui hai bisogno per accedere a fotografie, app e molto altro senza ritardi e interruzioni.ti consente di mantenere invariati i tuoi frenetici ritmi lavorativi senza rinunciare al tempo dedicato al divertimento. La potente batteria da 4000 mAh con un’intera giornata di autonomia1 dura fino a 36 ore con una singola ricarica garantendoti totale tranquillità quando sei in giro. Il potente processore da 1,4 GHz-core ti dà la velocità necessaria per accedere a foto, app e molto altro senza fastidiosi ritardi e interruzioni. Con schermo Max Vision da 5,7” e formato 18:9,si adatta perfettamente alla tua mano. La fotocamera posteriore da 13 MP utilizza la messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF) per mettere a fuoco rapidamente e non farti perdere nemmeno uno scatto. Scatta e condividi selfie perfetti grazie alla fotocamera anteriore da 8 MP, con ottimi risultati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il potente processore octa-core da 1,4 GHz ti garantisce tutta la velocità di cui hai bisogno per accedere a fotografie, app e molto altro senza scatti né ritardi. Tieni al sicuro il telefono e tutto ciò che contiene! Blocca o sblocca istantaneamentecon un tocco sul lettore di impronte digitali posizionato nella parte posteriore del telefono.sarà disponibile in Italia a partire da inizio giugno a un prezzo al pubblico consigliato di 299,00 €. Tutte le informazioni e le specifiche sono consultabili visitando la pagina dedicata è disponibile in Italia dal 28 maggio, in esclusiva con Amazon, a un prezzo al pubblico consigliato di 269,00 €. Tutte le informazioni e le specifiche sono consultabili visitando la pagina dedicata sarà disponibile in Italia a partire da metà giugno con un prezzo al pubblico consigliato di 199,00 €. Tutte le informazioni e le specifiche sono consultabili visitando la pagina dedicata