Motorola annuncia i nuovi moto g100 e g50 con 5G: in arrivo da 279,90 Euro

Motorola annuncia oggi i nuovi moto g100 e g50, i nuovi smartphone della famiglia che compie 10 anni nel 2021, che includono delle funzioni molto interessanti per le fasce di utenti a cui si rivolgono.

Il moto g100 è uno dei primi smartphone al mondo ad essere dotato del processore Snapdragon 870 di ultima generazione, e supporta anche la connessione 5G ed il WiFi 6. A questo si aggiungono gli 8GB di RAM GDDR5 di ultima generazione e la memoria integrata da 128GB con velocità UFS 3.1, espandibile fino a 1 terabyte tramite microSD. La batteria, invece è da 5000 mAh e garantisce fino a 40 ore di autonomia con una singola carica.

Per quanto riguarda il display, sul moto g100 è presente lo schermo CinemaVision da 6,7 pollici, con aspect ratio di 21:9 e refresh rate di 90Hz. La gamma colori è estesa del 25%, ma il display ha anche ottenuto la certificazione HDR10. Presente anche la piattaforma Qualcomm Snapdragon Elite Gaming che include delle funzioni personalizzate per il gioco.

A livello di comparto fotografico, invece, troviamo un sensore principale da 64 megapixel ad alta risoluzione Quad-Core, a cui si aggiunge una lente ultra grandangolare da 16 megapixel, ed un chip di profondità da 2 megapixel. Sulla scocca frontale invece è presente una lente principale da 16 megapixel ed una ultra grandangolare da 8 megapixel con angolo di 118°.

Passando al moto g50, invece, siamo di fronte ad uno smartphone 5G con schermo con refresh rate di 90Hz da 6,5 pollici Max Vision HD+, mentre la batteria è da 5000 mAh e garantisce fino a due giorni di autonomia. Il dispositivo è basato sul nuovo Snadoragon 480 5G, ed include 128 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da una lente principale da 48 megapixel, accompagnato da un sensore secondario da 5 megapixel per le macro ed un terzo sensore da 3 megapixel. La fotocamera frontale è invece da 13 megapixel.

Su entrambi troviamo la My UX, l'interfaccia grafica personalizzabile che con gesti personalizzati come lo swipe permette di dividere lo schermo in due e fare più cose contemporaneamente, come guardare un video e chattare con un amico. L'UI è basata su Android 11 di Google, ed include anche il portafoglio ThinkShield for Mobile che offre caratteristiche personalizzate per la sicurezza

Il moto g100 sarà disponibile da fine marzo nella variante 8/128GB a 599,90 Euro nelle colorazioni Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey. Dal 26 Marzo al 18 Aprile sarà possibile acquistarlo al prezzo speciale di 499,90 Euro.

Il moto g50 sarà disponibile in Italia da Aprile a 279,90 Euro nella variante 4/128GB.