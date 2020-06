Motorola annuncia One Fusion+: in Italia da Giugno a 299 Euro

Motorola annuncia il nuovo smartphone motorola one fusion+, che si distingue dagli altri perché offre tutto quello che serve: la possibilità di scattare foto nitide e luminose da qualsiasi angolazione e in qualsiasi condizione di luce grazie a un sistema di fotocamere ad alta risoluzione da 64 MP.

motorola one fusion+ possiede una quad camera che permette di catturare immagini ultra realistiche ad alta risoluzione. Il sensore da 64 MP restituisce nitidezza e fedeltà nei colori ed è dotato di tecnologia Quad Pixel e modalità Visione Notturna che danno luminosità e definizione dei dettagli negli scatti grazie a una sensibilità alla luce 4 volte superiore. Tutti i momenti quotidiani possono trasformarsi in ricordi straordinari grazie al sensore di profondità che trasforma con facilità le foto in bellissimi ritratti.

L’obiettivo ultra-grandangolare da 118º permette di includere una porzione 4 volte maggiore nell'inquadratura e la fotocamera Macro Vision avvicina l’utente 5 volte di più al soggetto, con una risoluzione di 2 volte superiore alla maggior parte delle altre fotocamere macro presenti sul mercato. Quando il soggetto è in posa, la fotocamera pop-up selfie da 16MP è in grado di catturare il momento migliore in qualsiasi condizione di luce grazie alla tecnologia Quad Pixel e alla modalità Visione Notturna, da rivedere sull’ampio display Total Vision che si estende da un bordo all’altro senza cornici.

Con un processore Qualcomm Snapdragon 730 potenziato dall’intelligenza artificiale, motorola one fusion+ offre prestazioni incredibilmente fluide a basso consumo energetico per lavorare contemporaneamente su più applicazioni senza rallentamenti. Utilizzando uno smartphone, non ci si dovrebbe preoccupare della batteria. motorola one fusion+ ha una batteria potente da 5000 mAh progettata per garantire oltre 2 giorni di autonomia. Quando arriva il momento di ricaricare, è possibile farlo velocemente con la tecnologia di ricarica TurboPower.

motorola one fusion+ ha un display immersivo da 6,5" Total Vision Full HD+, che si estende da un bordo all’altro e una fotocamera selfie pop-up a scomparsa. Il display restituisce un'ampia gamma di colori ed è certificato per HDR10, per guardare film, spettacoli e foto con colori vividi e fedeli, con maggiore luminosità e contrasto.

Il suono è più potente grazie alla presenza di un altoparlante Hi-Fi leader di settore che offre prestazioni migliorate di 4 volte dei bassi, un audio più pulito e una nitidezza maggiore anche quando il volume è al massimo.

Google Assistant è sempre a portata di mano grazie al pulsante dedicato presente sul bordo laterale del dispositivo. È sufficiente premerlo e utilizzare il controllo vocale per ottenere risposte alle proprie domande senza dover sbloccare il telefono.

motorola one fusion+ è arricchito della nuova suite di funzionalità software My UX, che include le Moto Experience che i consumatori da tempo apprezzano. MY UX permette di ascoltare musica, guardare video e giocare con impostazioni personalizzate e controlli avanzati. Gli utenti possono creare temi personalizzati per il proprio device scegliendo tra font, colori, icone e animazioni per il sensore di impronte, così da rendere il proprio telefono unico.

motorola one fusion+ è disponibile in Italia da giugno a partire da 299,00€.