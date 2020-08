Motorola RAZR 2, ecco gli ultimi rumor: riuscirà a competere con Galaxy Z Flip 5G?

Il primo Motorola RAZR pieghevole giunto sul mercato nel 2019 ha scosso gli appassionati nel suo design ma anche (negativamente) a causa del suo prezzo e della sua scheda tecnica non proprio convincente. Ora però Motorola RAZR 2 sembrerebbe vicino al lancio e continuano a trapelare informazioni online.

Il nuovo smartphone pieghevole di casa Motorola probabilmente lo vedremo il 9 settembre 2020, come annunciato dalla compagnia stessa: la presentazione sarà completamente virtuale a causa del lockdown ed è stata pubblicizzata con degli inviti “Save the Date” in cui si vede un dispositivo pieghevole chiudersi. Assieme a questa gif non sono giunti altri dettagli su Motorola RAZR 2, ma i soliti tipster del settore non si sono risparmiati.

Dopo i primi render trapelati online grazie a evleaks, molti appassionati hanno alimentato rumor riguardanti modifiche all’intera scheda tecnica: il display in dotazione potrebbe essere un P-OLED Flex View da 6.2 pollici, accompagnato da uno schermo secondario Quick View G-OLED da 2.7 pollici. Per il comparto foto invece si parla di una fotocamera principale da 48MP (rispetto ai 16 del predecessore) accompagnata da un sensore anteriore da 20 MP (rispetto ai 5 di RAZR 2019).

La vera novità che piacerà ai fan del nuovo Motorola RAZR riguarda il processore, che potrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 765G (Octa-core 1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) per garantire maggiore potenza e supporto alla rete mobile 5G, senza però far salire troppo il prezzo. Infine, si parla di 8GB di RAM e 256GB di spazio d’archiviazione, accompagnati da una batteria da 2,845mAh.

Se dovesse essere davvero così, Motorola RAZR 2 sarebbe un buon passo avanti rispetto al predecessore del 2019. Nonostante ciò, il nuovo Galaxy Z Flip 5G con Snapdragon 865 Plus potrebbe sempre dare filo da torcere a Motorola.

Il pieghevole di casa Samsung infatti ha al suo interno un processore Qualcomm Snapdragon 865+ Octa-core 7 nm con velocità massima di clock di 3,09 GHz e modem 5G integrato, e una doppia batteria a 3300 mAh con supporto a ricarica rapida. Lato performance e autonomia, dunque, sulla carta è superiore rispetto al Motorola RAZR 2 (in base a ciò che sappiamo attualmente). Per quanto concerne il comparto fotocamera, invece, quest'ultimo sembra offrire sensori migliori.

Probabilmente sarà il prezzo a stabilire chi vincerà davvero questa piccola battaglia. Non ci resta che attendere il 9 settembre 2020 per sapere qualcosa in più riguardo il nuovo Motorola RAZR.