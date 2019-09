Motorola anticipa Apple e l'iPhone 11 con One Zoom, in arrivo in Italia a 399 euro

Durante il suo evento chiamato Tech Life, tenutosi nel contesto dell'IFA 2019, Lenovo ha annunciato il suo nuovo smartphone Motorola One Zoom, che anticipa per certi versi Apple. Infatti, il dispositivo monta sul retro una quadrupla fotocamera che ricorda quella che abbiamo visto nei vari render di iPhone 11.

Insomma, la caratteristica peculiare dello smartphone è sicuramente da ricercarsi nel comparto fotografico, dove troviamo quattro sensori da 48MP (principale, f/1.7) + 16MP (grandangolare, 117 gradi) + 8MP (tele, zoom ottico 3x) + 5MP (profondità di campo). La fotocamera principale sfrutta la tecnologia Quad Pixel, che "raggruppa" quattro pixel in uno per rendere più definite le immagini a 12MP. Lenovo afferma anche che è presente una "doppia stabilizzazione ottica dell'immagine".

Per il resto, Motorola One Zoom monta un display OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), lettore di impronte integrato, screen-to body ratio dell'85% e notch "a goccia", un processore Qualcomm Snapdragon 675, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna, una fotocamera anteriore da 25MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Le dimensioni dello smartphone sono pari a 158 x 75 x 8,8 mm, per un peso di 190 grammi. Non mancano anche tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac passando per il Bluetooth 5.0, per il jack audio per le cuffie, per l'NFC e per la porta USB Type-C 3.1.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Motorola ci ha confermato, tramite un comunicato stampa giunto in redazione, che One Zoom sarà disponibile in Italia a partire dal mese di settembre 2019 a un prezzo di 399,99 euro. Per maggiori dettagli su Motorola One Zoom, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Lenovo (in inglese).