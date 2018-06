Motorola arricchisce l'app della fotocamera con un importante aggiornamento

Tempo di aggiornamenti per Motorola. Il produttore ha rilasciato un importante update per la Moto Camera, arrivata alla seconda versione con l'aggiunta di tante nuove funzionalità a molti modelli di smartphone.

Moto Camera 2 può essere scaricata dal Google Play Store ed è compatibile con moto z3 play, moto z2 force edition, moto x4, moto g6, moto g6 plus e moto g5s plus. Questo aggiornamento offre nuove funzionalità a tutti i dispositivi Motorola dotati di un sistema a doppia fotocamera.



"Motorola attribuisce grande valore all'innovazione e alla soddisfazione dei suoi clienti, presenti e futuri" - dichiara Daniele De Grandis, General Manager di Lenovo Mobile Business Group - "Con l'aggiornamento di Moto Camera 2, ci saranno più opportunità per liberare la propria creatività e catturare i momenti più preziosi. L'intera gamma Dual Lens di Motorola integra nuove funzionalità come l’obiettivo ultra-grandangolare, il selfie di gruppo e l'aggiornamento di Google Lens che rende più facile che mai ottenere informazioni su ciò che ci circonda, puntando, per esempio, la fotocamera su un luogo d’interesse e ottenendone informazioni".



L’aggiornamento introduce anche un'interfaccia ottimizzata e user-friendly con numerose funzionalità. Tra queste, l'interfaccia utente combinata con le impostazioni della fotocamera anteriore e posteriore, lo zoom con il semplice movimento di un dito, la messa a fuoco e l'esposizione con trascinamento e un modo semplificato per uscire dalle modalità applicate della fotocamera.

Di seguito una panoramica delle nuove funzionalità di Moto Camera 2: