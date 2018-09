Motorola arricchisce la famiglia Moto E con il nuovo E5 Play basato su Android Go

New entry per Motorola nella famiglia Moto E. La società controllata da Lenovo ha annunciato oggi Moto E5 Play, un nuovo smartphone basato su Android Oreo (Go Edition) attraverso cui il produttore rinnova l'impegno nel creare smartphone completi a prezzi accessibili.

Proprio grazie ad Android Oreo (Go Edition), Moto E5 Play garantisce affidabilità, prestazioni e sicurezza, oltre che fluidità grazie alla ridotta quantità di applicazioni preinstallate e le dimensioni più piccole per molte delle applicazioni più popolari.

Basato sul display Max Vision da 5,3 pollici, il cellulare si integra nel design compatto grazie alle cornici sottili ed un aspect ratio di 18:9. Presente ovviamente il sensore per le impronte digitali, per sbloccare il dispositivo in maniera semplice ed immediata. Lo scanner è ovviamente posizionato sul retro, all'interno del logo Motorola.

La fotocamera posteriore da 8 megapixel usa la tecnologia di messa a fuoco automatica: in questo modo sarà impossibile perdere qualsiasi istante.

A livello di fotocamera frontale, invece, il Moto E5 Play garantisce selfie ad alta qualità grazie ad una lente da 5 megapixel con flash, per effettuare scatti nelle migliori condizioni di luce.

Motorola Moto E5 Play è già disponibile in Italia da metà settembre, in esclusiva TIM, ad un prezzo consigliato di 109,00 Euro.