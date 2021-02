Motorola avvia il rilascio di Android 11 nei suoi smartphone: si parte dal Moto G Pro

A dicembre Motorola aveva reso nota la lista ufficiale di tutti i suoi smartphone che nel 2021 riceveranno il tanto desiderato aggiornamento ad Android 11. Ebbene, finalmente la società sembrerebbe avere avviato il rilascio graduale a partire non da un dispositivo top di gamma ma, a sorpresa, dal Moto G Pro di fascia media.

Effettivamente presente nella lista da noi ripresa in passato, secondo un rapporto di PiunikaWeb questo medio-gamma sarebbe per davvero il primo smartphone marchiato Motorola a ricevere l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde: il rollout sarebbe stato avviato, infatti, in un numero limitato di modelli localizzati nel Regno Unito.

Diversi utenti lo avrebbero confermato, affermando che in questo caso sarà un update dal peso di 1.13 GB e porterà con sé anche la patch di sicurezza di gennaio 2021 a tutti i possessori di Moto G Pro. Molto probabilmente questo aggiornamento arriverà nel corso delle prossime settimane anche nel resto dell’Europa e poi nel resto del mondo, dunque se siete in possesso di questo smartphone controllate regolarmente la disponibilità tramite Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamenti di sistema.

Questo, tra l’altro, non dovrebbe essere l’ultimo grande aggiornamento di Android per Moto G Pro: considerato che lo smartphone di fascia media fa parte del programma Android One, possiamo aspettarci anche il futuro approdo di Android 12.

Rimanendo in tema Motorola, il nuovo modello Edge S è finalmente realtà e si propone sul mercato come il primo al mondo dotato del chip Qualcomm Snapdragon 870 a un prezzo particolarmente competitivo.