Motorola conferma lista di smartphone che riceverà Android 12: l'elenco completo

Ne è passato di tempo dall’annuncio di Android 12 avvenuto a ottobre e, con calma, i vari produttori di smartphone si stanno preparando ai dovuti aggiornamenti per i loro dispositivi. Tra questi, ovviamente, c’è anche Motorola che, pochi giorni fa, ha confermato la lista di smartphone che otterrà Android 12 tramite My UX.

Qualche lettore possessore di un dispositivo mobile del brand asiatico potrebbe dire “era l’ora”, ma in realtà quest’anno i famigerati ritardi nella tabella di marcia da parte dell’azienda potrebbero essere decisamente positivi. Abbiamo già visto, difatti, come Samsung abbia sospeso gli aggiornamenti di One UI 4.0 a causa di problemi con il sistema operativo che Google dovrà risolvere. Persino i Google Pixel 6 hanno mostrato fastidiosi bug causati da Android 12.

Insomma, sembra ben chiaro come l’ultima versione del robottino verde sia tutto fuorché perfettamente funzionante. Concedendosi più tempo per lavorare sulla personalizzazione “quasi stock” denominata My UX, Motorola potrà assicurarsi il corretto funzionamento del sistema operativo prima di procedere con il rollout.

Le novità che introdurrà saranno pressoché le medesime fornite da Big G di base, con pochi elementi aggiuntivi: oltre alla maggiore personalizzazione, gli utenti potranno accedere a feature migliorate per il gaming come Moto Gametime, ma anche novità intriganti lato privacy per tutelare maggiormente la clientela.

Questo e molto altro, dunque, arriverà sui seguenti dispositivi:

Smartphone Motorola commerciali

razr 5G

razr 2020

motorola edge 20 pro

motorola edge 20

motorola edge 20 lite

motorola edge 20 fusion

motorola edge (2021)

motorola edge 5G UW

motorola edge plus

motorola one 5G ace

motorola one 5G UW ace

moto g200 5G

moto g71 5G

moto g51 5G

moto g41

moto g31

moto g100

moto g60s

moto g60

moto g50 / moto g50 5G

moto g40 fusion

moto g30

moto g power (2022)

moto g pure

moto g stylus 5G

Smartphone Business Edition

moto g pro

motorola edge (2021)

motorola edge 20

motorola edge 20 lite

motorola edge 20 fusion

Restando nel mondo Motorola, ricordiamo che a inizio dicembre la società ha presentato Edge X30 e Edge S30 sul mercato asiatico.