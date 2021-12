Motorola conferma nuove specifiche di Edge X30: fotocamera e batteria fanno paura

Neanche il tempo di digerire il primo impressionante benchmark di Motorola Edge X30 che la società stessa ha pensato di pubblicare nuovi teaser ufficiali per svelare fotocamera e batteria. In vista del suo possibile arrivo in Europa con il nome Edge 30 Ultra, facciamoci venire l’acquolina in bocca con le specifiche tecniche.

Come potete vedere dal duo di immagini in calce alla notizia, Motorola vuole fare le cose in grande con questo nuovo dispositivo mobile: esattamente come vociferato dai tipster del settore, Edge X30 presenta una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68W, una soluzione non esagerata ma che soddisfa le esigenze anche dell’utente più esigente e costituisce un esordio importante per Motorola lato fast charging.

Lato fotocamera, invece, troviamo due sensori da 50 MP (grandangolare e ultra grandangolare) e un terzo sensore ignoto – possibilmente un 2 megapixel per ritratti o macro -, mentre anteriormente figura una lente su notch punch-hole da ben 60 megapixel.

A completare la scheda tecnica, a oggi, sono il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – che dovrebbe debuttare sul mercato globale proprio con Edge X30 –, il display OLED FullHD+ da 6,67 pollici con refresh rate di 144Hz e supporto a HDR10+ e il debutto di Android 12 come sistema operativo preinstallato oltre ai Pixel 6 di casa Google.

Insomma, sulla carta Motorola Edge X30 (o Edge 30 Ultra, come lo si voglia chiamare) sembra essere davvero un dispositivo potente ed equilibrato sotto ogni punto di vista, che vedrà il debutto di hardware importante e mostrerà le potenzialità del nuovo SoC prodotto dalla statunitense Qualcomm. Sarà interessante attendere il lancio ufficiale, atteso per il 9 dicembre 2021, non solo per osservare meglio lo smartphone ma anche per sapere dettagli aggiuntivi sul suo arrivo nel Vecchio Continente.

Ricordiamo, in conclusione, che sul mercato potrebbe arrivare anche il primo smartphone al mondo con sensore da 200 MP.