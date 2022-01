Motorola deposita brevetto di smartphone con display 'a 360 gradi': cosa vi ricorda?

In attesa di novità in merito al tanto sperato approdo in Occidente degli smartphone Motorola Edge X30 e S30 svelati a inizio dicembre, il produttore asiatico si muove verso i suoi futuri dispositivi con spettacolari brevetti di smartphone con “wrap-around” display. Arriveranno davvero sul mercato?

I precedenti riguardanti smartphone dallo “schermo surround” non sono proprio incoraggianti. Il primo esempio che gli amanti della tecnologia si ricorderanno è, senza dubbio alcuno, il dispositivo Xiaomi Mi Mix Alpha abbandonato nell’agosto 2020. La storia travagliata di tale modello lo ha visto “approdare” sul mercato nel 2019 con design a tutto schermo, fotocamera da 108 megapixel e supporto al 5G, innovazione completa per tale annata. Dopo la presentazione, tuttavia, Xiaomi lo ha lasciato andare.

Motorola, d’altro canto, tra giugno 2020 e agosto 2021 ha lavorato e depositato presso lo USPTO (United States Patent and Trademark Office) brevetti riguardanti uno smartphone dal pannello unico che si espande su entrambi i lati. Pubblicati entrambi il 23 dicembre 2021 e ripresi da LetsGoDigital, tali documenti rivelano anche i metodi di gestione dei pulsanti e ulteriori dettagli tecnici del progetto, tra cui la compatibilità con una penna stilo e la dotazione di slot per schede SIM, microfoni e altoparlanti.

Quello proposto da Motorola Mobility LLC sembra un progetto tanto ambizioso quanto quello di Xiaomi, con la differenza che ora la tecnologia è più matura dato l’approdo sul mercato di molteplici smartphone pieghevoli, ergo l’aumento della produzione di pannelli speciali per varie tipologie di dispositivi mobili. Riuscirà a produrlo a tutti gli effetti? Staremo a vedere. Tutto ciò che abbiamo tra le mani, per ora, è soltanto una serie di intriganti render firmati LetsGoDigital e TechnizoConcept.

Ricordiamo, in conclusione, che Motorola sta lavorando sul foldable RAZR di terza generazione.