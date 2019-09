Motorola Moto E6 Plus ufficiale in Italia: tutti i dettagli sullo smartphone low cost

Dopo aver annunciato One Zoom, Motorola ha svelato anche al grande pubblico anche lo smartphone low cost Moto E6 Plus. Il dispositivo dispone di alcune caratteristiche interessanti: andiamo a scoprirle insieme!

Motorola Moto E6 Plus monta un pannello IPS da 6,1 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel) e notch "a goccia", un processore octa-core MediaTek Helio P22 operante alla frequenza massima di 2 GHz, 2/4GB di RAM, 32/64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una dual camera posteriore da 13MP (f/2.0) + 2MP (profondità di campo), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 3000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Non mancano anche tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 b/g/n passando per il jack audio per le cuffie. Tuttavia, la porta è una microUSB standard e viene a mancare l'NFC.

Per il resto, le dimensioni dello smartphone sono di 155,6 x 73,06 x 8,6 mm, per un peso di 149,7 grammi. Parlando di disponibilità e prezzo, Lenovo ci ha confermato, mediante un comunicato stampa giunto in redazione, che Motorola Moto E6 Plus arriverà in Italia a partire dal mese di settembre 2019 a un prezzo di 169,99 euro.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Lenovo ha presentato anche Dimension of Heroes, la nuova esperienza per il visore Mirage AR.