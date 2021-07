Motorola Edge 20 e Edge 20 Pro stanno arrivando: rivelate specifiche tecniche e design

I primi segnali relativi ai tre nuovi Motorola Edge in lavorazione ora hanno ufficialmente un seguito “ufficiale” grazie ai certificati appena pubblicato da TENAA. L’organo competente cinese e i documenti da esso depositati hanno rivelato alcuni dettagli tecnici interessanti e il design dei presunti Motorola Edge 20 e Edge 20 Pro.

Noti anche con i rispettivi nome in codice XT2143-1 e XT2153-1, i due smartphone top di gamma di casa Motorola si sono mostrati al pubblico con i render che potete vedere in calce all’articolo, dove si può vedere una configurazione a tripla fotocamera verticale “a semaforo” nel caso dell’Edge 20 e una impostazione simile nel caso di Edge 20 Pro, eccetto per la lente periscopio in un formato verticale anziché rotondo. Dello schermo, invece, non si vede molto, eppure sappiamo dai certificati che si tratterà in entrambi i casi di pannelli OLED; possiamo intuire, infine, che sia Motorola Edge 20 che Edge 20 Pro avranno uno schermo da 6.67 pollici Full HD+.

Sotto la scocca, invece, Motorola Edge 20 avrà una CPU con frequenza di clock pari a 2,4 GHz, di conseguenza dovrebbe trattarsi del chipset Snapdragon 778G di casa Qualcomm; ad accompagnarlo dovrebbero essere tre tagli di memoria RAM (6/8/12 GB) e tre tagli di archiviazione interna base (128/256/512 GB). Lo stesso varrà per Motorola Edge 20 Pro, eccetto per il chipset da 3,2 GHz che dunque dovrebbe trattarsi del Qualcomm Snapdragon 870. La batteria, invece, dovrebbe essere da 3.760 mAh nel caso del modello vanilla e da 4230 mAh nel caso della versione Pro.

Non è noto nulla riguardo la fotocamera ma, considerati i chip presumibilmente in dotazione, si può già parlare di un sensore principale da 108MP almeno nel modello Edge 20. Consigliamo, comunque, di prendere questa indiscrezione con le pinze.

