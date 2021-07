Motorola Edge 20 si mostra con nuovi render e dettagli sulle specifiche tecniche

Gli smartphone Motorola Edge 20 e Edge 20 Pro è già noto che sono in fase di sviluppo all’interno della società cinese, ma finora non se ne è parlato molto se non in seguito alla pubblicazione dei certificati presso la TENAA. Fortunatamente, nelle ultime ore i tipster del settore hanno diffuso render e dettagli tecnici dell’Edge 20 base.

Grazie agli informatori di PriceBaba e Steve Hemmerstoffer, rinomato tipster noto anche come OnLeaks, abbiamo infatti l’immagine che potete vedere in copertina alla notizia che ci mostra come potrebbe essere lo smartphone al momento del lancio sul mercato. Si nota subito, dunque, il display con bordi sottili ai lati e leggermente più spessi sopra e sotto, mentre il notch punch-hole per ospitare la fotocamera anteriore si colloca al centro del pannello; un distacco netto rispetto a Motorola Edge, rilasciato sul mercato con schermo a cascata (dunque dai bordi curvi) e notch punch-hole collocato nell’angolo in alto a sinistra.

La differenza con il predecessore si nota anche sul retro, dove appare sì il logo di Motorola come negli altri smartphone della società, ma c’è un modulo fotocamera ben distaccato con una “doppia isola”: il primo gradino servirà per ospitare il flash LED, mentre il secondo conterrà i tre sensori posteriori che, stando alle ultime indiscrezioni, saranno da 108 MP + 16 MP + 8 MP. Lo schermo visto prima, invece, dovrebbe essere un pannello OLED Full HD+ da 6,7 pollici con risoluzione 2.400 x 1.080 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Sotto la scocca non ci sarà il chipset Snapdragon 888 di casa Qualcomm a garantire prestazioni top di gamma, piuttosto si tratterà del chipset Snapdragon 778 con modem 5G incluso. A completare il comparto tecnico sono poi la batteria da 4.000 mAh e tagli di memoria pari a 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione. Come da prassi, consigliamo di considerare tutte queste indiscrezioni con cautela in attesa del lancio ufficiale che, comunque, non dovrebbe essere troppo distante.

Restando nel mondo Motorola, a giugno la società ha lanciato lo smartphone rugged Defy 2021.