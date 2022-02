Motorola Edge 30 Pro avrà due ottimi gadget: trapelano immagini e video teaser!

L’evento di lancio di Motorola Edge 30 Pro, versione internazionale dello smartphone top di gamma noto in Cina come Motorola Edge X30, è previsto per il 24 febbraio 2022. In tale occasione, la società cinese di proprietà di Lenovo potrebbe anche svelare al pubblico due nuovi gadget particolarmente utili.

La versione occidentale dell’Edge X30, stando a immagini e video recentemente condivisi da Evan Blass o evleaks su Twitter, dovrebbe approdare nei negozi con i due accessori che vedete in calce alla notizia: si tratta di una custodia a libro utilizzabile come “poggia-smartphone” e una matita stilo, analoga a quella che gli statunitensi trovano sul Moto G Stylus 2022 lanciato a inizio febbraio.

Osservando nel dettaglio questi accessori notiamo che la custodia, durante il suo utilizzo, attiverà sullo smartphone una modalità speciale dell’Always-On Display grazie al quale potremo vedere orario, notifiche, percentuale della batteria e altri dettagli. Infine, la penna stilo dovrà essere portata con sé separatamente alla luce dell’assenza di uno slot dedicato sia sullo smartphone Edge 30 Pro, sia nella custodia. Insomma, potrebbe essere lievemente scomodo portarla con sé.

Nonostante ciò, quelle pensate da Motorola restano delle aggiunte ben accette per noi occidentali che, a breve, potremo provare con mano il dispositivo top di gamma, il primo rilasciato globalmente con il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.