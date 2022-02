Motorola Edge 30 Pro: lancio internazionale a febbraio, secondo un leaker

All'inizio di gennaio è emerso che Motorola Edge X30 arriverà in Italia con un nuovo form factor e con il nuovo nome di Motorola Edge 30 Pro. Oggi, tuttavia, un tipster considerato affidabile dal portale GSMArena ha spiegato che la release internazionale di Motorola Edge X30 dovrebbe ormai essere prossima, poiché il device potrebbe arrivare in molti mercati già a febbraio.

Il tipster spiega anche che in realtà Motorola Edge X30 avrà ben tre nomi, poiché la denominazione "Edge X30" sarà riservata solo al mercato cinese, mentre il nome "Edge 30 Pro" verrà utilizzato per gli altri mercati con l'eccezione dell'India, dove il telefono avrà un altro nome ancora, che però rimane sconosciuto. Si tratta questa di una particolare strategia di marketing di Motorola, mai utilizzata prima d'ora e che dovrebbe unirsi al redesign di Motorola Edge X30 per rendere più appetibile il telefono per il mercato internazionale.

Il tipster aggiunge anche che la versione globale del Motorola Edge 30 Pro avrà più colorazioni della controparte cinese tra cui scegliere, il che dovrebbe fare la felicità di molti fan del dispositivo: la versione venduta in Cina di Edge X30, infatti, era venduta solo nelle colorazioni "Bianco" e "Nero".

Passando alla scheda tecnica, invece, il tipster conferma che non ci saranno differenze tra Edge X30 e Edge 30 Pro, che sotto la scocca presenteranno le stesse identiche caratteristiche: in particolare, il device utilizzerà un SoC Snapdragon 8 Gen 1 e una RAM da 8 o 12 GB, in combinazione con uno storage da 128 GB o da 256 GB. Il display sarà un touchscreen OLED da 6.7" con refresh rate a 144 Hz e con risoluzione 1080x2400 ppi.

Passando alla fotocamera, Motorola Edge 30 Pro avrà un sistema posteriore con tre lenti, composto da una camera principale da 50 MP, un grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo da 2 MP. La selfie-camera sarà un generoso obiettivo da ben 60 MP, che nella release internazionale potrebbe o meno adottare la tecnologia under-display. Infine, il telefono avrà una batteria da 5.000 mAh con il fast charging a 68 W, che permette una ricarica completa nel giro di solo 35 minuti.

Un'altra importante notizia data dal leaker è che Motorola Edge 30 Pro arriverà a fine febbraio su tutti i mercati internazionali, compreso dunque quello europeo e, più nello specifico, quello italiano.