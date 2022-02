Motorola Edge 30 Pro senza segreti: la scheda tecnica completa compare in rete

Motorola potrebbe presentare Edge 30 Pro, il suo nuovo smartphone top di gamma, già il 24 febbraio prossimo. Anzi: Motorola potrebbe presentare la versione occidentale di Motorola Edge X30, smartphone uscito in Cina a dicembre e tra i primi a montare sotto la propria scocca il chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Si parla in questo caso di una nuova presentazione del device perché, stando ad alcuni leaker, Motorola Edge 30 Pro potrebbe essere diverso da Edge X30, almeno in alcune sue parti: per esempio, il design di Motorola Edge 30 Pro potrebbe essere diverso da quello della controparte cinese.

Il portale tedesco WinFuture, che la scorsa settimana ha anticipato alcuni dei gadget di Motorola Edge 30 Pro, ha oggi fatto luce sulle somiglianze e le differenze tra il modello occidentale e quello cinese del prossimo smartphone di Motorola, pubblicano la scheda tecnica e i render in alta risoluzione di Edge 30 Pro, che potete vedere in calce a questa notizia.

Dal punto di vista tecnico, Motorola Edge 30 Pro avrà un chipset Snapdragon 8 Gen 1, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, che non sarà espandibile a causa della mancanza di uno slot per l'espansione della memoria tramite microSD. La batteria del device sarà invece da 5.000 mAh e supporterà il fast charging fino a 68 W.

Lo schermo del device sarà un display AMOLED da 6,7" con refresh rate fino a 144 Hz e con una risoluzione di 24000 x 1080 pixel. La fotocamera del device sarà composta da tre sensori, che saranno una lente principale da 50 MP, un grandogolo da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Infine, il telefono dovrebbe essere venduto con Android 12 preinstallato. Data di lancio e prezzo di vendita sono ancora sconosciuti, ma saranno probabilmente annunciati tra una settimana, il 24 febbraio, data per la quale Motorola ha programmato la presentazione del dispositivo.