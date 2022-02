Motorola Edge 30 Pro: spuntano i primi render, sarà identico a Motorola Edge X30?

Al momento sappiamo davvero poco sulla versione globale di Motorola Edge X30, che potrebbe chiamarsi Motorola Edge 30 Pro e uscire in diversi mercati verso la fine di febbraio o nel corso del mese di marzo. Una delle incognite più importanti è in particolare l'eventule redesign dello smartphone da parte di Motorola, su cui puntano alcuni leak.

Fin dallo scorso mese, infatti, diversi leaker hanno concordato sul fatto che Motorola Edge 30 Pro avrà un form factor diverso da quello di Motorola Edge X30. Tuttavia, stando ad alcuni render di Motorola Edge 30 Pro pubblicati dal portale 91Mobiles, pare che il device avrà lo stesso design di Motorola Edge X30, ovvero del proprio corrispettivo cinese.

La notizia non è da poco, perché l'eventuale redesign avrebbe trasformato anche alcune feature del telefono in maniera decisamente rilevante: in particolare, il cambiamento principale sarebbe stato lo spostamento del sensore per le impronte digitali sotto al display, mentre nell'Edge X30 questo si trovava sul pulsante laterale di accensione.



In termini estetici, invece, secondo i leaker il logo di Motorola sarebbe stato riposizionato al centro del pannello posteriore del Moto Edge 30 Pro e sarebbe stato ingrandito rispetto alla controparte cinese. I render pubblicati da 91Mobiles, che potete vedere in calce, sembrano tuttavia suggerire che nessuno di questi cambiamenti si materializzerà sulla versione global del prossimo smartphone flagship di Motorola, che sarà pressoché identica al telefono già messo in commercio in Cina.

L'altra possibilità, invece, è che i render mostrino una versione diversa di Motorola Edge 30 Pro rispetto a quella su cui si basano le speculazioni dei leaker, e che Motorola decida di vendere due varianti internazionali del suo smartphone, una più simile alla versione cinese e una pensata appositamente per il mercato occidentale. Tuttavia, come fa notare GSMArena, tale mossa non avrebbe senso in termini commerciali, anche perché pare che nessuna delle due erediterà la caratteristica distintiva della Special Edition di Edge X30 sul mercato cinese, ovvero la selfie-camera sotto al display.