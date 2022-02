Motorola Edge 30 Pro ufficiale in Italia: 12/256 GB e 60MP per selfie a 849,90 Euro

A diversi mesi dal lancio in Cina di Motorola Edge X30, in Europa la società cinese ha lanciato proprio oggi la versione globale chiamata Motorola Edge 30 Pro. Ci sono delle piccole variazioni nel design e nella batteria, ma vediamo assieme tutte le specifiche tecniche e il prezzo sul mercato del Vecchio Continente e italiano.

La società sotto Lenovo ha presentato anche in Europa lo smartphone dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, l’ultimo top di gamma rilasciato dal produttore statunitense; pertanto, sotto la scocca il cuore pulsante non cambia. Le opzioni di RAM commercializzate sono 8 e 12 GB, mentre la memoria interna è pari a 128/256/512 GB; tuttavia, in Europa approderà solo una unica configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria, invece, è da 4.800 mAh e offre una ricarica rapida di 68 W – con caricabatterie incluso nella confezione. Per riferimento, Edge X30 è arrivato in Cina con batteria da 5.000 mAh.

Lo schermo in dotazione non varia: si tratta di un P-OLED da 6,7" con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 144Hz e frequenza di campionamento del tocco di 360Hz, supporto a HDR+ e gamma di colori DCI-P3. Infine, il comparto fotocamera si compone di un sensore anteriore per selfie da 60 megapixel montato su notch punch-hole e un setup tri-camera posteriore – 50 MP per il sensore principale, 50 MP per ultra-grandangolare e 2 MP di profondità.

Il sistema operativo al lancio resta Android 12 con personalizzazione Moto estremamente ridotta, come da tradizione del produttore cinese. Il prezzo? Come specificato sul titolo, si parla di 849,90 Euro per la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione nelle colorazioni Cosmos Blue e Stardust White. Al contrario di quanto vociferato oggi, non sembra esserci alcun tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus Gen 2 in regalo con il preordine.