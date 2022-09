Motorola Edge 30 Ultra, Fusion e Neo ufficiali in Italia: prezzi, foto e specifiche

Nell'ambito di un apposito evento tenutosi in quel di Milano, Motorola ha annunciato l'arrivo in Italia dei suoi nuovi smartphone Motorola Edge 30 Ultra, Fusion e Neo. Si punta particolarmente sul comparto fotografico, ma non solo, come ci apprestiamo ad approfondire.

Partendo dalla scheda tecnica di Motorola Edge 30 Ultra, fanno capolino un display Endless Edge da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256/512GB di memoria interna UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore da 200MP (f/1.9, OIS) + 50MP (f/2.2, ultra-wide, 114 gradi, macro) + 12MP (f/1.6, teleobiettivo 2x), una fotocamera frontale da 60MP (f/2.2) e una batteria da 4.610 mAh con supporto alla ricarica a 125W via cavo, ma non manca anche la ricarica wireless a 50W e il wireless power sharing a 10W. Non mancano poi certificazione IP52, 5G, NFC, W-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Le colorazioni disponibili sono quelle Interstellar Black e Starlight White. Motorola Edge 30 Ultra dispone anche di luci ai bordi, che si illuminano per segnalare una sveglia programmata, una notifica o una telefonata in arrivo.

Passando invece alle caratteristiche tecniche di Motorola Edge 30 Fusion, si fa riferimento a uno schermo Endless Edge da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 144Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256/512GB di memoria interna UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore da 50MP (f/1.8, PDAF, OIS) + 13MP (f/2.2, ultra-wide, 120 gradi) + 2MP (f/2.4, sensore di profondità), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.45) e una batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica a 68W. Le dimensioni del dispositivo sono di 158,48 x 71,99 x 7,45 mm, perlomeno nella colorazione Neptune Blue, per un peso di 175 grammi. Presenti certificazione IP52, 5G, Wi-Fi 6E, NFC e Bluetooth 5.2. L'OS è Android 12 e le colorazioni disponibili sono quelle Cosmic Grey, Solar Gold, Aurora White e Neptune Blue - Vegan Leather.

Arrivando infine alla scheda tecnica di Motorola Edge 30 Neo, troviamo un display pOLED da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8, OIS) + 13MP (f/2.2, ultra-wide, 120 gradi, macro, profondità di campo), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.4) e una batteria da 4.020 mAh con supporto alla ricarica a 68W via cavo e 5W wireless. Non mancano certificazione IP52, 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e NFC. Le colorazioni disponibili sono quelle Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam e Ice Palace, che arrivano nell'ambito di una partnership a lungo termine tra Motorola e Pantone. C'è infatti un sottile inserto di chip Pantone sul retro e il colore si può integrare nell'interfaccia utente. Il sistema operativo è Android 12, le dimensioni dello smartphone sono di 152,9 x 71,2 x 7,75mm, per un peso di 155 grammi. Una banda LED avvolge l'alloggiamento delle fotocamere e si illumina a seconda del tipo di notifica.

Per quel che riguarda prezzi e disponibilità in Italia, Edge 30 Ultra è disponibile a un costo di 999,90 euro nella colorazione Interstellar Black (c'è però la promo di lancio a 899,90 euro su Amazon e sul portale ufficiale di Motorola). Edge 30 Fusion ha invece un prezzo di 679,90 euro nella versione Cosmic Grey, mentre Edge 30 Neo è approdato in Italia a un costo di 429,90 euro (su Amazon al momento in cui scriviamo è però a 399,90 euro) nelle colorazioni Black Onyx, Very Peri e Ice Palace.

C'è inoltre una sorpresa a livello di confezione di vendita, in quanto ci sarà una fragranza firmata Motorola e realizzata in collaborazione con Firmenich (nota azienda svizzera operante nel settore dei profumi) infusa nella scatola di tutti i dispositivi della gamma Motorola Edge 30. In parole povere, si punta anche a un'esperienza sensoriale.

Va poi detto che Motorola vuole mirare a un packaging sostenibile, in quanto il brand si è impegnato a utilizzare il 60% di materiali riciclati e il 50% in meno di plastica monouso nell'imballaggio entro l'anno fiscale 2025/2026. Già la confezione dei nuovi Motorola Edge 30 è priva di plastica e presenta una stampa a inchiostro di soia naturale, nonché utilizza oltre il 60% di materiali riciclati post-consumo.