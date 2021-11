Motorola Edge 30 Ultra (o Edge X?) si mostra nelle possibili specifiche tecniche

A poco più di tre mesi dalla presentazione degli smartphone Motorola Edge 20 i tipster del settore hanno già spostato i riflettori sui successori della gamma soprannominata Edge 30 e capitanata dal modello Edge 30 Ultra, di cui sono già trapelate le presunte specifiche tecniche. O forse si tratta di Edge X?

Stando alle informazioni diffuse in esclusiva da Technik News, lo smartphone in questione sarebbe noto internamente con il nome “Rogue”, avrebbe il numero di modello XT-2201 e dovrebbe approdare con il SoC Qualcomm Snapdragon 898 atteso per il 30 novembre.

Ad accompagnarlo sotto la scocca dovrebbero essere 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1 non espandibile. Per quanto riguarda la batteria, invece, si parla di una cella da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68W che consentirà di compiere il salto da 0 a 100% in 35 minuti.

Il display in dotazione dovrebbe essere un pannello OLED Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate di 144Hz e supporto all’HDR10+. La configurazione della fotocamera del Motorola Edge 30 Ultra, o del nuovo Edge X già annunciato da Motorola, dovrebbe vedere tre sensori sul retro e uno anteriormente: la lente principale sarà una grandangolare da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, la medesima vista su Huawei P50, mentre il secondo sensore dovrebbe essere il nuovo Samsung JN1 da 50 megapixel e il terzo un 2 MP per la profondità. Anteriormente ci sarà un pezzo da novanta: un sensore da 60 MP su notch punch-hole con possibilità di registrare video anche in 4K.

Si nota infine che mancherà il jack per le cuffie e, in Europa, ci sarà un pulsante dedicato a Google Assistant; lo smartphone dovrebbe poi ottenere il certificato IP52, altoparlanti stereo, 3 microfoni, WLAN 6, 5G e Bluetooth 5.2, mentre il sistema operativo sarà Android 12 con supporto a due aggiornamenti del sistema operativo. Per la gioia di molti utenti, il caricabatterie da 68W per la ricarica rapida sarà incluso nella confezione.

Queste sono tutte le informazioni ottenute da Technik News e che consigliamo di prendere con le pinze soprattutto alla luce della confusione sul nome. Parlare di “Edge 30 Ultra” è infatti alquanto strano, dato il debutto recente dei predecessori; inoltre, ora sta per arrivare il nuovo Motorola Edge X che, a dirla tutta, potrebbe ottenere proprio le dette specifiche tecniche.